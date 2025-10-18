ريال مدريد ضد خيتافي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلتان المتوقعتان

بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد، يسعى ريال مدريد لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يستأنف مشواره المحلي خارج أرضه أمام خيتافي غدا الأحد ضمن المرحلة التاسعة.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الليغا، برصيد 21 نقطة بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، بينما يحتل المضيف المركز الـ12 بعد أن جمع 11 نقطة.

موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي بالدوري الإسباني

تقام المباراة غدا الأحد 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز.

وتنطلق المواجهة الساعة العاشرة (22:00) بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة والقاهرة، الساعة الـ11 (23:00) بتوقيت أبوظبي.

ما القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وخيتافي

beIN SPORTS 1

dazn

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

كان أداء خيتافي قويا نسبيا في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث حقق سجلا من ثلاثة انتصارات وتعادلين وثلاث هزائم من 8 مباريات، مع 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

انتهت آخر مباراة لخيتافي على أرضه بالتعادل 1-1 مع ليفانتي في 27 سبتمبر/أيلول 2025، بينما دخل الفريق فترة التوقف الدولي في أكتوبر/تشرين الأول بهزيمة 2-1 أمام أوساسونا.

التقى خيتافي مع ريال مدريد في 40 مناسبة سابقة، وتلقى الهزيمة في 30 مباراة، كما تعرض للهزيمة في كل من مبارياته السبع الأخيرة مع عملاق العاصمة المدريدية.

ولم يخسر ريال مدريد أمام الفريق الأزرق سوى مرة واحدة خارج أرضه منذ أغسطس/آب 2012، وهو ما يوضح حجم المهمة الصعبة التي يواجهها الفريق المضيف غدا الأحد.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد خيتافي

كورتوا، فالفيردي، ميليتاو، أسينسيو، كاريراس؛ غولر، تشواميني، بيلينغهام، ماستانتونو، مبابي، فينيسيوس.

تشكيلة خيتافي المتوقعة ضد ريال مدريد

سوريا، داكونام، عبقار، دوارتي، فيمينيا، ميلا، أرامباري، ريكو، مارتن، ليزو، مايورال.