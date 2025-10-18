رياضة|الدوري الألماني|ألمانيا

بايرن يواصل انطلاقته القوية بفوز مثير على دورتموند

بايرن رفع رصيده إلى 21 نقطة في المركز الأول (رويترز)
Published On 18/10/2025
آخر تحديث: 23:09 (توقيت مكة)

واصل بايرن ميونخ حامل اللقب الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفضل فوزه المثير على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 -1 السبت في مواجهة دير كلاسيكير ضمن المرحلة السابعة للبوندسليغا.

وحافظ النادي البافاري على العلامة الكاملة مسجلا انتصاره السابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة وتوقف رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22.

وأضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

وقلص جوليان براندت النتيجة بهدف لدورتموند في الدقيقة 84.

 

المصدر: وكالات

