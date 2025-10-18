بايرن يواصل انطلاقته القوية بفوز مثير على دورتموند

واصل بايرن ميونخ حامل اللقب الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بفضل فوزه المثير على ضيفه بوروسيا دورتموند 2 -1 السبت في مواجهة دير كلاسيكير ضمن المرحلة السابعة للبوندسليغا.

وحافظ النادي البافاري على العلامة الكاملة مسجلا انتصاره السابع على التوالي ليرفع رصيده في الصدارة إلى 21 نقطة وتوقف رصيد دورتموند عند 14 نقطة في المركز الرابع.

وتقدم القناص الإنجليزي الدولي هاري كين بهدف لبايرن ميونخ في الدقيقة 22.

بداية نارية من هاري كين! هدف أول للبايرن في قمة الكلاسيكر 🇩🇪⚽️🔥#الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/Clu8Y4KNHN — MBC Action (@mbcaction) October 18, 2025

وأضاف الفرنسي مايكل أوليسيه الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 79.

وقلص جوليان براندت النتيجة بهدف لدورتموند في الدقيقة 84.