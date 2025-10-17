11 نجما كانوا قاب قوسين من الانضمام إلى ريال مدريد

يُعتبر اللعب للأندية الكبيرة وفي مقدمتها ريال مدريد حلما يراود الكثير من نجوم كرة القدم ليس في أوروبا فحسب، بل في العالم أجمع.

ويمنح ارتداء قميص النادي الملكي اللاعب شهرة واسعة، وربما مجدا يتجاوز أحلامه في حال نجح في تحقيق الألقاب والبطولات، ورغم ذلك فإن كثيرين حالت الظروف دون توقيعهم للميرينغي لأسباب مختلفة.

بل إن بعضهم قرر بنفسه عدم الانضمام إلى ريال مدريد والبقاء مع أنديتهم، لترسيخ أسمائهم كأساطير في فرقهم التي كانت سببا في شهرتهم.

وتاليا قائمة تضم أبرز 11 لاعبا كانوا على وشك الانتقال إلى ريال مدريد:

الإيطالي جانلويجي بوفون: في عام 2004 أبدى ريال مدريد اهتماما بالحارس الإيطالي المخضرم تمهيدا لضمه موسم 2005-2006 بهدف امتلاك حارسين من الطراز الأول إلى جانب إيكر كاسياس.

وانتظرت إدارة الميرينغي حتى نهاية عقده بوفون صيف عام 2006، لكن ذلك الصيف كان عاصفا في إيطاليا حيث شهد هبوط يوفنتوس إلى الدرجة الثانية بعد فضيحة "الكالتشيو بولي" الشهيرة وبسببها رفض الحارس الشهير ترك ناديه في هذه الوضعية العصيبة حيث قال "اليوفي جعلني غنيا لذا لا أستطيع أن أتركه الآن".

البرازيلي كافو: بعد فوزه بكأس الإنتركونتننتال مع ساو باولو على حساب برشلونة عام 1992، قرّر ريال مدريد برئاسة رامون ميندوزا التعاقد مع كافو، لكن رئيس النادي البرازيلي طلب إرجاء هذه الفكرة حتى العام التالي، لتتحول وجهة الملكي إلى ظهير برازيلي آخر هو فيتور، بينما وقّع كافو لريال سرقسطة عام 1995 وهناك بدأ مسيرته في أوروبا التي انتهت باعتزاله بقميص ميلان عام 2008.

الإيطالي أليساندرو نيستا: بعد فوز فلورنتينو بيريز بمقعد الرئيس في ولايته الأولى، بدأ مباشرة في البحث عن مدافع يعزز قوة الخط الخلفي ويكوّن شراكة متينة مع فيرناندو هييرو.

أراد بيريز مدافعا شابا يتمتع بالكاريزما والقيادة التي توفرت في نيستا، لكن رئيس لاتسيو سيرجيو كرنيوتي رفض التفريط في اللاعب رغم العروض المغرية التي وصلت إلى 35 مليون يورو بالإضافة إلى نقل سانتياغو سولاري إلى فريق العاصمة الإيطالية.

الهولندي رونالد كومان: جذب كومان أنظار الأندية الكبرى بعد دوره الرئيسي في تتويج فينورد بدوري أبطال أوروبا ومنتخب هولندا بكأس أوروبا في نفس العام 1988، ليقرر ريال مدريد السعي للتعاقد معه في العام التالي وكان قريبا من ذلك، لكن الغريم برشلونة تدخّل في الوقت المناسب ونجح في الحصول على توقيعه.

الإيطالي فرانشيسكو توتي: في عام 2001 وخلال مأدبة غذاء جمعت بين إدارة ريال مدريد وروما على هامش مباراة الفريقين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، توجه بيريز إلى نظيره فرانكو سينسي وطلب شراء عقد توتي لكن الأخير رفض الفكرة على اعتبار أن اللاعب بمثابة "ابنه".

وحاول ريال مدريد مجددا في عام 2005 ضم توتي الذي رفض بنفسه الانتقال إلى فريق العاصمة الإسبانية بعد نقاش مع زوجته.

الألماني لوثار ماتيوس: قرّر ريال مدريد إعادة بناء فريقه، واستغل ميندوزا توتر العلاقة بين ماتيوس وناديه إنتر ميلان في مارس/آذار 1991، إذ طلب اللاعب الاجتماع برئيس الميرينغي.

لكن تسريب الخبر إلى الصحافة أحدث صدمة في ميلانو وفجر غضب رئيس النيراتزوري إرنستو بيليغريني الذي أغلق باب المفاوضات بشكل حاسم.

الهولندي يوهان كرويف: في صيف عام 1973 أرسل الرئيس سانتياغو برنابيو أقرب مساعديه أوغستين دومينغيث إلى بعثة أياكس المتواجدة في مدينة لاكرونيا من أجل حسم صفقة كرويف، لكن رئيس النادي الهولندي فان براغ طلب مليون دولار وهو ما رفضه برنابيو الذي قال "لا يمكننا دفع هذا المبلغ"، لتتحول وجهة كرويف إلى برشلونة.

الإنجليزي ستيفن جيرارد: يُعتبر من اللاعبين القلائل الذين قالوا لا لريال مدريد 3 مرات، الأولى عام 2005 وفيه قرر جيرارد تجديد عقده مع ليفربول رغم توتر علاقته بالمدرب رافاييل بينيتيز خاصة بعد رحيل صديقه المقرّب مايكل أوين، والثانية عام 2009 حيث بدأت مفاوضات لم تدم طويلا فتعاقد مدريد مع تشابي ألونسو، أما الثالثة فكانت عام 2010.

الأوروغواياني روبين سوسا: كان أبرز المهاجمين في أميركا اللاتينية أواخر ثمانينيات وبداية تسعينيات القرن الماضي ولُقب "بالأمير الصغير"، واختاره خورخي فالدانو لقيادة مشروع جديد لإنهاء هيمنة برشلونة المحلية على الدوري الإسباني.

تولى الرئيس ميندوزا مفاوضات الصفقة مع رئيس إنتر ميلان إرنستو بيليغريني، لكن كل شيء انهار بعد نشر صورة لسوسا وهو يرتدي قميص ريال مدريد ليقرر الثاني منع سوسا من الرحيل ورفض إتمام الصفقة.

الإسباني/المجري لاديسلاو كوبالا: اكتشف ريال مدريد موهبة اللاعب خلال مباراة ودية جمعت النادي الملكي بفريق يُدعى هنغاريا المجري جرت في مايو/أيار 1950، وكان كوبالا صاحب هدفي فريقه في المباراة التي انتهت بفوز الريال 4-2.

قرر ريال مدريد حينها ضم كوبالا الذي اشترط التعاقد مع صهره فيرناندو داوسيك مدرب هنغاريا، ليرد رئيس الريال بأنه مرتبط بعقد مع المدرب الإنجليزي كيبيغ، وهو شرط قَبِل به برشلونة الذي وصلته هذه المعلومات لينضم اللاعب إلى الفريق الكتالوني وعرف معه واحدة من أزهى فتراته الكروية.

أوليغ بلوخين من الاتحاد السوفياتي: برزت موهبته على الجهة اليسرى مع دينامو كييف عام 1973، فأراد ريال مدريد التعاقد معه لكن النظام الصارم للاتحاد السوفياتي منع خروجه من البلاد، وتكررت المحاولة بعد عامين فأبقاه النظام الحاكم في البلاد مرة أخرى وعوّضه بمنحه رتبة عقيد في الجيش كتعويض له عن عدم السماح له بالاحتراف الخارجي، ثم تجددت المحاولة عام 1982 لكن الحظ لم يحالفه مجددا.