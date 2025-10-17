في مؤتمر صحفي ناري قبل مواجهة برشلونة وجيرونا في الدوري الإسباني، خرج المدرب الألماني هانزي فليك الغاضب والمستاء عن صمته ليرد بقوة على الشائعات التي تحدثت عن تعرضه لضغوط من إدارة النادي لإشراك لامين جمال أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، رغم تأخر عودته من المشاركة مع منتخب بلاده.

فليك: هذا هراء

وأوضح المدرب الألماني أن "القصة عن تأخر لامين أمام باريس سان جيرمان هراء تام! لا أحد أجبرني على إشراكه، ولم يحدث أي شيء من هذا القبيل وكل تلك الشائعات لا وجود لها".

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 داني أولمو.. لاعب زجاجي جديد في برشلونة

داني أولمو.. لاعب زجاجي جديد في برشلونة list 2 of 2 فينيسيوس ملاحق قضائيا بالبرازيل بسبب حفل عيد ميلاده end of list

وأضاف المدرب السابق لبايرن ميونخ ومنتخب "المانشافت": "أود معرفة من أين تأتي هذه الشائعات، إنها سيئة، والأمر ليس كذلك. ولم يطلب مني ديكو ولا أي شخص في النادي أي شيء، وعلاقتي مع جميع الإداريين في النادي ممتازة. أؤمن بعملي، وهذه إشاعة، ومن قال هذا فهو كاذب".

وأكد فليك أن قراراته الفنية مستقلة تمامًا، وأنه هو من يحدد مشاركة اللاعبين وفق معايير العمل والانضباط والجاهزية البدنية، لا وفق الضغوط أو الأحاديث الخارجية.

لامين جمال ورافينيا وراشفورد

وأكد أن "لامين جمال محترف للغاية، يعمل بجد كل يوم. أيام الإجازة تخصه وحده، وأنا لا أتدخل في حياته الخاصة. المهم بالنسبة لي أنه عندما يكون هنا، يقدم كل ما لديه".

وجاءت تصريحات فليك لتغلق الباب تمامًا أمام موجة شائعات زعمت أن فليك "أُجبر" من قِبل الإدارة على إشراك لامين جمال وعدم معاقبته -كما حصل مع رافينيا وراشفورد- بسبب التأخر على الفريق.

وكان فليك عاقب النجم البرازيلي رافينيا ولم يشركه أساسيا في الليغا وأجلسه على دكة البدلاء بسبب تأخره 5 دقائق عن الاجتماع الذي يسبق التدريبات وكذا فعل المدرب الألماني مع النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد بسبب تأخره عن الاجتماع لدقيقتين فقط.