هدافو التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026

نجوم من الطراز الأول يتصدرون قائمة هدافي التصفيات في قارات العالم المختلفة المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبأرقام استثنائية.

ويتصدر النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي قائمة التصفيات في العالم بـ12 هدفا سجلها في 6 مباريات، ورغم وصوله إلى سن الـ38 لا يزال ميسي يتصدر قائمة الهدافين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية بـ8 أهداف في 12 مباراة رغم أنه غاب عن أكثر من مباراة في التصفيات بسبب الإصابة.

وكان لافتا أيضا رقم الهداف القطري المعز علي الذي سجل 12 هدفا أيضا ولكن في 12 مباراة بالتصفيات الآسيوية. كما سجل الجزائري محمد الأمين عمورة 10 أهداف في 10 مباريات في التصفيات الأفريقية.

قائمة هدافي التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2026: