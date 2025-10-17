موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالدوري الإسباني والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع، هذا ما نتناوله في السطور التالية.

ويسعى برشلونة لاستعادة توازنه بالفوز على جيرونا ومصالحة جماهيره بعد السقوط المفاجئ أمام إشبيلية.

موعد مباراة برشلونة ضد جيرونا بالدوري الإسباني

تُقام مباراة برشلونة ضد جيرونا غدا السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، على ملعب مونتجويك، وتبدأ الساعة:

17:15 مساء بتوقيت مصر والسعودية وقطر

18:15 مساء بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تُبث المباراة حصريا عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق نقل مباريات الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، ومن المنتظر أن تُذاع عبر قناة:

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة عبر موقع الجزيرة نت.

أهمية المباراة لبرشلونة وجيرونا

يستقبل ملعب مونتجويك في برشلونة، هذه القمة الكتالونية المنتظرة، حيث يدخل النادي الكتالوني المباراة تحت ضغط الجماهير التي طالبت بردة فعل قوية بعد الخسارة الثقيلة أمام إشبيلية بنتيجة (4-1) في الجولة الماضية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر، بينما يعيش جيرونا فترة صعبة هذا الموسم، إذ يقبع في المركز الـ18 برصيد 6 نقاط فقط.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا