موعد مباراة النصر ضد الفتح بالدوري السعودي والقنوات الناقلة والتشكيل

نستعرض موعد مباراة النصر ضد الفتح في الجولة الخامسة لدوري روشن السعودي 2025-2026 لكرة القدم والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويدخل النصر المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية منها 4 بالدوري سيعمل على مواصلتها، للاستمرار في صدارة ترتيب الدوري.

ويتصدر النصر ترتيب دوري روشن بالعلامة الكاملة (12 نقطة)، وبفارق نقطتين أمام القادسية الذي يحتل المركز الثاني، بينما يتأخر ترتيب الفتح للمركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة النصر والفتح في دوري روشن السعودي

تقام موعد مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي غدا السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب الأول بارك. وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت السعودية والدوحة، العاشرة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والفتح

حصلت شبكة قنوات ثمانية (Thmanyah) على حقوق بث مباريات الدوري السعودي موسم 2025-2026.

تشكيل النصر المتوقع أمام الفتح