قائمة أغلى اللاعبين في مركز الظهير الأيسر بينهم مغربي

يتصدر البرتغالي نونو مينديز مدافع باريس سان جيرمان قائمة تضم أغلى اللاعبين المدافعين في مركز الظهير الأيسر بالعالم، ممن ارتفعت قيمتهم السوقية أكثر مقارنة بالموسم الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية لمينديز (23 عاما) في الوقت الحالي إلى 75 مليون يورو، بزيادة قدرها 20 مليونا عن الموسم الماضي.

وجاء الإسباني ألفارو كاريراس المنتقل الصيف الماضي من بنفيكا إلى ريال مدريد في المركز الثاني، حيث وصلت قيمته السوقية إلى 50 مليون يورو، إذ ارتفعت بـ43 مليونا عن موسم 2025/2024.

وشهدت القائمة التي أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية وتضم 15 لاعبا حول العالم، وجود اسم لاعب عربي وحيد هو المغربي زكريا الواحدي لاعب جينك البلجيكي، إذ بلغت قيمته السوقية 15 مليون يورو، بعدما كانت 10.5 ملايين.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجوم مركز الظهير الأيسر شهدت قيمتهم السوقية ارتفاعا خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية بنسبة 139% مقارنة بالموسم السابق.

وتاليا قائمة تضم 15 مدافعا في مركز الظهير الأيسر الأكثر زيادة في قيمتهم السوقية مقارنة بالموسم الماضي:

البرتغالي نونو مينديز مدافع باريس سان جيرمان: تبلغ قيمته السوقية 75 مليون يورو بزيادة قدرها 20 مليونا. الإسباني ألفارو كاريراس مدافع ريال مدريد: تبلغ قيمته السوقية 50 مليون يورو بزيادة قدرها 43 مليونا. الألماني ناثانيال براون مدافع أينتراخت فرنكفورت: تبلغ قيمته السوقية 30 مليون يورو بزيادة قدرها 27 مليونا. الإيفواري ويلفريد سينغو مدافع غلطة سراي: تبلغ قيمته السوقية 28 مليون يورو بزيادة قدرها 25 مليونا. البرازيلي ويسلي مدافع روما: تبلغ قيمته السوقية 25 مليون يورو بزيادة قدرها 21 مليونا. الإيطالي أونست أهانور مدافع أتالانتا: تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو بزيادة قدرها 19 مليونا. الهولندي جيفاريو ريد مدافع فينورد: تبلغ قيمته السوقية 20 مليون يورو بزيادة قدرها 19.2 مليونا. الإسباني مارك بوبيل مدافع أتلتيكو مدريد: تبلغ قيمته السوقية 16 مليون يورو بزيادة قدرها 12 مليونا. البرتغالي ألبرتو كوستا مدافع بورتو: تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو بزيادة قدرها 14.5 مليونا. البلجيكي خواكين سيس مدافع كلوب بروج: تبلغ قيمته السوقية 15 مليون يورو بزيادة قدرها 14.4 مليونا. المغربي زكريا الواحدي مدافع جينك: ارتفعت قيمته السوقية بمقدار 10.5 ملايين يورو (من 4.5 إلى 15 مليونا). الإسباني كارلوس روميرو مدافع إسبانيول: تبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو بزيادة قدرها 8.5 ملايين. الإنجليزي آرتشي براون مدافع فنربخشة: تبلغ قيمته السوقية 10 ملايين يورو بزيادة قدرها 5 ملايين. السويدي صامويل داهل مدافع بنفيكا: تبلغ قيمته السوقية 9 ملايين يورو بزيادة قدرها 6 ملايين. الإسباني بيب شافاريا مدافع رايو فاليكانو: تبلغ قيمته السوقية 7.5 ملايين يورو بزيادة قدرها 5.5 ملايين.