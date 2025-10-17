توبوريا يتحدى ماخاتشيف للتتويج بلقب ثالث

يعتزم إيليا توبوريا الملقب بـ"الماتدور" منازلة إسلام ماخاتشيف على حزام وزن الويلتر إن هزم جاك ديلا مادالينا في بطولة منظمة الفنون القتالية المختلطة "يو إف سي" 322 في البيت الأبيض.

فوسط كل الشائعات حول من سيكون خصمه في أول دفاع له عن حزام الوزن الخفيف فجر توبوريا مفاجأة صادمة عندما كشف أن خصمه سيكون الداغستاني ماخاتشيف (27 فوزا وخسارة واحدة).

وتشير صحيفة "ماركا" إلى أن إيليا (17 فوزا من دون هزيمة) يهدف لأن يصبح أول بطل ثلاثي في ​​تاريخ المنظمة، وأن يشارك في واحد من أكبر النزالات في تاريخ رياضات التلامس الجسدي.

بطل الوزن الخفيف، والمحتفظ سابقا بلقب الريشة، أصبح بسرعة وجه أبرز منظمة لفنون القتال المختلطة في العالم.

وحسم توبوريا نزاله ضد نظيره البرازيلي تشارلز أوليفيرا بطريقة استثنائية وخاطفة في بطولة "يو إف سي 137" في يونيو/حزيران الماضي.

وأصبح الإسباني توبوريا عاشر مقاتل في تاريخ "يو إف سي" يحقق إنجاز حمل لقبين في فئتين مختلفتين، كما عزز سجلّه الخالي من الهزائم إلى 17 نزالا.

أسماء كثيرة كانت مطروحة

هناك العديد من الأسماء المطروحة للدفاع عن حزام توبوريا الأول في وزن أكثر من 70 كلغ، من بينهم جاستن غايثجي، وأرمان تساروكيان، وبادي بيمبليت.

المقاتل الإسباني الجورجي صرّح قبل أيام قليلة بأنه لا يكترث بالخصم.

وتتردد شائعات عن عودته في أوائل عام 2026، ولكن لو كان القرار بيده لكان واضحا بشأن نزاله القادم.

وقال في مقابلة مؤخرا "أريد مواجهة إسلام ماخاتشيف في البيت الأبيض. سيكون واحدا من أكبر النزالات في تاريخ يو إف سي. لم يسبق لأحد أن نافس على الحزام الثالث".

وبعد أن أصبح أول بطل مزدوج بلا هزيمة في يو إف سي، يهدف "الماتادور" إلى مواصلة كتابة التاريخ، ولتحقيق ذلك يهدف إلى الارتقاء إلى وزن الويلتر سعيا وراء التاج الثلاثي.

انتقل إيليا بالفعل إلى وزن خفيف سعيا لمواجهة ماخاتشيف الذي يُحافظ على تنافس قوي معه، لكن المقاتل الداغستاني قرر أيضا الانتقال إلى وزن الويلتر سعيا لهدف توبوريا نفسه.

وسيكون نزال البيت الأبيض، المقرر إقامته في 14 يونيو/حزيران 2026، الحدث الأكبر في تاريخ المنظمة، مما يجعله المكان الأمثل لتكون هذه المواجهة الأهم التي شهدتها المنظمة على الإطلاق.

ماخاتشيف مطالب بالفوز

ولكي يتحقق ذلك، يجب على إسلام ماخاتشيف أولا هزيمة جاك ديلا مادالينا في الحدث الرئيسي لبطولة يو إف سي 322 لينتزع منه حزام وزن الويلتر.

ويُعد المقاتل الداغستاني المرشح الأوفر حظا للفوز في النزال الذي سيُقام في 16 نوفمبر/تشرين الثاني في ماديسون سكوير غاردن، لكن المقاتل الأسترالي حقق 18 انتصارا متتاليا، وسيُشكل تحديا كبيرا له.