أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الخميس بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026، وذلك عقب انتهاء مرحلة البيع المسبق التي نظمتها شركة فيزا للبطاقات.

وكشف "الفيفا" أنه "بينما ضمن 28 منتخبا مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، اشترى مشجعون من 212 دولة وإقليما أكثر من مليون تذكرة بعد انتهاء مرحلة البيع المسبق لحاملي بطاقات فيزا، التي أطلقت في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي".

وأضاف أن "الدول الثلاث المضيفة (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) تصدرت ترتيب الإقبال على التذاكر حتى الآن، متبوعة بكل من إنجلترا وألمانيا والبرازيل وإسبانيا وكولومبيا والأرجنتين وفرنسا، التي تكمّل قائمة العشر الأوائل من حيث مبيعات التذاكر".

وأفاد الفيفا بأنه بإمكان المشجعين، بمن فيهم أولئك الذين لم تكلل محاولاتهم بالنجاح في مرحلة البيع المسبق، انتظار انطلاق المرحلة التالية لبيع التذاكر في وقت لاحق من هذا الشهر.

ومن المقرر أن تنطلق في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية التسجيل في قرعة مرحلة التذاكر المبكرة، التي ستشمل التذاكر الفردية لمباريات البطولة الـ104، بالإضافة إلى حزم التذاكر الخاصة بملاعب معينة والحزم الخاصة بالمنتخبات.

كما أطلقت منصة رسمية لإعادة بيع التذاكر لحماية المشجعين من عمليات إعادة البيع غير الصالحة أو غير المصرح بها.

وقال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا إنه "إن إنجاز مثير في طريقنا نحو كأس العالم 2026، وهو دليل رائع على أن كأس العالم الأكثر طموحا وشمولا في تاريخ الفيفا يثير حماسة عالمية هائلة".

وتقام بطولة كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك في 16 مدينة مختلفة خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز من العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها 3 دول البطولة.