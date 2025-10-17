بنزيمة يهدر ركلة جزاء بتعادل الاتحاد في الدوري السعودي

أهدر كريم بنزيمة ركلة جزاء متأخرة ليكتفي الاتحاد حامل اللقب بتفادي الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، إذ تعادل 1-1 مع الفيحاء اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الخامسة التي شهدت أيضا فوز الخلود 5-1 على النجمة.

ويدين الاتحاد بفضل كبير في تفادي الهزيمة للاعبه أحمد الغامدي الذي سجل التعادل في الشوط الثاني بعد أن تقدم الفيحاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول عن طريق فاشيون ساكالا.

وكانت مباراة اليوم هي الأولى للاتحاد تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي سيرجيو كونسيساو، إذ حل مكان الفرنسي لوران بلان الذي أنهى الاتحاد علاقته التعاقدية معه في أواخر سبتمبر/أيلول بعد يوم واحد من خسارة الفريق 2-صفر أمام النصر في الجولة الماضية من الدوري.

ورفع الاتحاد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني متساويا في ذلك مع القادسية ومتأخرا بفارق نقطتين عن النصر المتصدر الذي يخوض مباراته في الجولة غدا السبت أمام الفتح.

وتقدم الفيحاء في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، عندما تلقى ساكالا طولية وتوغل ببراعة داخل منطقة الجزاء ثم صوّب الكرة بقوة في الزاوية البعيدة من الشباك.

وفي الدقيقة 64، تعادل الغامدي للاتحاد عندما تلقى كرة عالية داخل منطقة الجزاء وجهها بضربة رأس إلى داخل الشباك.

وحصل الاتحاد على ركلة جزاء في الدقيقة 84 بداعي تعرض بنزيمة لعرقلة داخل منطقة الجزاء، وتقدم اللاعب الفرنسي لتنفيذها لكن الحارس أورلاندو موسكيرا تصدى للكرة ببراعة.

أما الخلود الذي استهل مشواره في الموسم بخسارتين متتاليتين، فقد واصل صحوته محققا الفوز الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، بينما ظل النجمة من دون رصيد من النقاط في المركز 18 الأخير.

وافتتح الخلود التسجيل مبكرا، إذ تلقى محمد صوان عرضية متقنة أمام المرمى ووجه الكرة بلمسة مهارية إلى داخل الشباك معلنا تقدم فريقه في الدقيقة الرابعة.

وتعادل النجمة في الدقيقة 11 عندما تلقى علي جاسم تمريرة خارج منطقة الجزاء ثم راوغ الدفاع ببراعة وسدد الكرة بقوة في الشباك.

وبعدها أحكم الخلود قبضته على المباراة، وتقدم بهدفين في الشوط الأول سجلهما راميرو إنريكي من ركلة جزاء في الدقيقة 24 وميزياني ماوليدا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الأمور صعوبة على النجمة مع طرد قائده سمير كايتانو في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

وأضاف هتان باهبري الهدف الرابع في شباك النجمة في الدقيقة 84 قبل أن يختتم عبد العزيز العليوة التسجيل بالهدف الخامس للخلود في الدقيقة 90.