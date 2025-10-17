إسبانيا تتصدر عالميا والمغرب عربيا.. تصنيف الفيفا يحسم مواجهات ملحق المونديال

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي شهد استمرار منتخب إسبانيا في صدارة الترتيب العالمي، وتغييرات مؤثرة على مستوى المراكز العشرة الأولى، وكذلك المنتخبات الأفريقية والعربية التي تستعد لخوض الملحق القاري المؤهل إلى مونديال 2026.

إسبانيا تحافظ على الصدارة وتُنهي هيمنة الأرجنتين

واصل المنتخب الإسباني تصدره للتصنيف العالمي للمنتخبات، محافظا على المركز الأول الذي انتزعه في نسخة سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن حقق انتصارين متتاليين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليُنهي الهيمنة الأرجنتينية التي استمرت منذ أبريل/نيسان 2023.

وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني متقدمة على فرنسا التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد تعثرها بالتعادل (2-2) أمام أيسلندا، بينما احتفظت إنجلترا والبرتغال بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.

هولندا تتفوق على البرازيل.. وألمانيا تعود إلى العشرة الأوائل

تقدم منتخب هولندا إلى المركز السادس متجاوزا البرازيل التي تراجعت إلى السابع بعد خسارتها الودية أمام اليابان (3-2)، بينما ظلت بلجيكا في المركز الثامن، وتقدمت إيطاليا إلى التاسع، في حين عادت ألمانيا إلى قائمة العشرة الأوائل بعدما ارتقت مركزين لتحتل المرتبة العاشرة على حساب كرواتيا.

تفوق عربي متواصل.. المغرب في الصدارة رغم التراجع

عربيا، حافظ المنتخب المغربي على ريادته للقارة الأفريقية والعالم العربي رغم تراجعه مركزا واحدا ليحتل المرتبة 12 عالميا.

وصعد منتخب مصر إلى المركز 32 عالميا والثاني عربيا بعد تقدمه بـ3 مراكز، تليه الجزائر في المركز 35 عالميا والثالث عربيا، ثم تونس في المرتبة 43، وقطر في المركز 52، والعراق في 57، والسعودية في 58، بينما جاءت الأردن في 66 والإمارات في 67 عالميا.

تصنيف الفيفا يحسم مواجهات الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026

وبناء على تصنيف أكتوبر/تشرين الأول 2025، حدّد الفيفا مواجهات الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيُقام في المغرب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأهلت إلى الملحق 4 منتخبات هي: نيجيريا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، بعدما جاءت ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع من التصفيات الأفريقية.

وبناء على التصنيف الجديد، تم ترتيب المنتخبات الأربعة كما يلي:

نيجيريا: المركز 41 عالميا.

الكاميرون: المركز 54.

الكونغو الديمقراطية: المركز 60.

الغابون: المركز 77.

وبالتالي، سيلتقي المنتخب صاحب أعلى تصنيف (نيجيريا) مع المنتخب الأقل تصنيفا (الغابون)، بينما يجمع اللقاء الثاني بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي من الملحق الأفريقي.

مواعيد الملحق الأفريقي

الدور نصف النهائي: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

النهائي: 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويتأهل الفائز إلى الملحق القاري العالمي المقرر في مارس/آذار 2026، والذي سيحسم آخر مقعدين في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أهمية تصنيف الفيفا في مسار تصفيات كأس العالم

يُعد تصنيف الفيفا أداة أساسية لتحديد المستويات والمواجهات في التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، مثل كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

ففي حالة التصفيات الأفريقية، يعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على هذا التصنيف لتوزيع المنتخبات على المستويات، سواء في مرحلة المجموعات أو الملحق النهائي، مما يجعل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية والرسمية أمرا حاسما لرفع تصنيف المنتخبات وتحسين فرصها في القرعة.