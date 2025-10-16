يويفا يخطط لتغيير جذري في مجال حقوق بث المباريات

يعتزم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) إحداث تغييرات وُصفت بمثابة "تغير تاريخي" فيما يتعلق بحقوق بث مباريات بطولاته المختلفة، خاصة دوري أبطال أوروبا.

ومن أبرز هذه التغييرات التي نوقشت خلال الجمعية العامة الـ32 لرابطة الأندية الأوروبية في روما إطلاق حزمة عالمية حصرية للبث عبر الإنترنت تنطلق بدءا من موسم 2027-2028.

ومن خلال هذه الحزمة سيتم نقل مباراة واحدة كاملة في كل جولة على منصة رقمية، وهي خطوة تتماشى مع الاتجاهات الحديثة في استهلاك المحتوى وتوسيع الانتشار العالمي لكرة القدم الأوربية، وفق ما ذكر صحيفة "أبولا" البرتغالية.

🚨🚨| NEW: UEFA will change how Champions League TV rights are sold from 2027. 🏆📺 Streamers like Netflix can bid across countries, with possible global deals and longer contracts aimed at boosting revenue and reach. [@Bloomberg] pic.twitter.com/3MAiRPo6mC — Goals Side (@goalsside) September 25, 2025

ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه منصات البث الرقمي في الاهتمام أكثر بالمجال الرياضي بشكل عام رغم أن بث الأحداث الرياضية لا يزال محدودا بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وتُعد منصة "نتفليكس" الشهيرة صاحبة الخطوة الكبرى الأولى في هذا المجال من خلال إنتاج مسلسلات وأفلام رياضية، أبرزها السلسلة الشهيرة "القيادة من أجل البقاء" (Drive to Survive) التي انطلقت عام 2019 ووصلت إلى موسمها السابع حاليا.

وقالت دانييلي فيليينا مديرة المشاريع والعمليات في وكالة "إند تو إند" إن "دخول نتفليكس عالم البث الرياضي يمثل لحظة رمزية للعلامة التجارية ولصعود الرياضة عموما، ويعكس ذلك الاهتمام العالمي المتزايد بالرياضة من خلال بث الأحداث الرياضية عبر منصة ذات انتشار واسع".

بدوره، قال المختص في التسويق الرياضي رينيه سالفيانو "جاء نمو البث الرقمي نتيجة لعوامل متعددة، فقدرة المنصات الجديدة على توفير وصول سريع ومرن إلى المحتوى الترفيهي والإخباري هي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع الطلب على هذه الخدمات في البلاد".

ودخلت المنصات العالمية الشهيرة مثل "برايم فيديو" و"آبل تي في" و"ستار بلاس" في منافسة شديدة للحصول على الحقوق الرياضية، علما بأن الثانية تمتلك الحقوق الحصرية للعديد من المنافسات الرياضية، أبرزها الدوري الأميركي للمحترفين لكرة القدم.

وبحلول صيف عام 2027 -وهو الموعد المحدد لتطبيق النموذج الجديد لحقوق البث- يتوقع "يويفا" أن تبلغ الإيرادات السنوية نحو 4.4 مليارات يورو عن كل موسم من مسابقاتها، بما في ذلك دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وكأس السوبر الأوروبي.