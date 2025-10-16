ذكرت تقارير إيطالية أن النجم البرازيلي نيمار -الذي ينتهي عقده مع سانتوس في ديسمبر/كانون الأول المقبل- عرض نفسه مؤخرا على ناديين إيطاليين كبيرين كانا في السابق مترددين بشأن التعاقد معه، قبل أن يعيدا تفكيرهما الآن في إمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، فإن الناديين المعنيين هما نابولي وإنتر ميلان، مشيرا إلى أن العلاقة القوية بين وكيل نيمار والناديين الإيطاليين دفعت إلى إعادة تقديم اللاعب للنظر في التعاقد معه.

نيمار يعرض نفسه على ناديين إيطاليين

ويسعى نيمار من خلال هذه الخطوة إلى ضمان مكانه في صفوف المنتخب البرازيلي بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وتأمين فرصته للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويطمح اللاعب إلى الانضمام لناد يقدم له فرصة اللعب بانتظام، مما يرفع حظوظه في العودة إلى تشكيلة السيلساو للمنافسة على اللقب العالمي.

ودافع نيمار عن ألوان المنتخب البرازيلي لأول مرة عام 2010، وخاض 128 مباراة دولية سجل فيها 79 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي لبلاده متجاوزا الأساطير الذين سبقوه.

ومع اقتراب مونديال 2026 يبدو النجم البرازيلي مصمما على كتابة فصل جديد في مسيرته بعدما أنهكته الإصابات وتنقلاته بين الأندية.