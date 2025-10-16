موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان في السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة

تتجه الأنظار إلى ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، حيث تقام مباراة كأس السوبر الأفريقي بين بيراميدز المصري ونهضة بركان المغربي.

ويخوض بيراميدز المباراة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025، مسجلا ظهوره الأول في تاريخ البطولة، في حين يدخل نهضة بركان اللقاء بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى لإضافة لقب ثان بعد تتويجه عام 2022.

ما موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

تقام مباراة بيراميدز ونهضة بركان يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025 على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

تبدأ المواجهة الساعة الثامنة مساء (20:00) بتوقيت الدوحة والسعودية والقاهرة التاسعة مساء (22:00) بتوقيت الإمارات، السادسة مساء (18:00) بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس، حقوق بث مباريات كأس السوبر الأفريقي، وستنقل المباراة عبر القناة التالية:

beIN SPORTS 2

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

وتطور نظام البطولة في عام 2004 ليجمع بين الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا والفائز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد أن كان يجمع في السابق بين بطل كأس الأندية الأبطال وبطل كأس الكؤوس الأبطال.

وتاريخيا، تهيمن الأندية المصرية على لقب البطولة، حيث يتصدر الأهلي المصري القائمة برقم قياسي بلغ 8 ألقاب، يليه غريمه الزمالك بـ5 ألقاب، كما توج مازيمبي الكونغولي باللقب 3 مرات. وسبق لأندية النجم الساحلي التونسي وإنييمبا النيجيري والرجاء الرياضي المغربي أن حققت اللقب مرتين.

وشهدت البطولة نقل بعض نسخها إلى ملاعب محايدة خارج القارة، مثل قطر والسعودية، في إطار إستراتيجية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، لتوسيع الانتشار العالمي للبطولة.