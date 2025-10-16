موعد نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

تواصل كرة القدم المغربية تألقها مع بلوغ منتخب تحت 20 عاما نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فرنسا بركلات الترجيح 5-4 عقب تعادلهما 1-1 -أمس الأربعاء- في تشيلي.

وبينما تألق حارس المرمى الثالث عبد الحكيم مصباحي في ركلات الترجيح، يسعى "أشبال الأطلس" لإحراز اللقب أمام الأرجنتين الفائزة على كولومبيا 1-0.

موعد نهائي كأس العالم للشباب بين المغرب والأرجنتين

تقام المباراة يوم الأثنين المقبل في 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على ملعب "سانتياغو الوطني".

تنطلق صفارة بداية المباراة:

الساعة الثانية فجرا 2:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والقاهرة

منتصف الليل (00:00) بتوقيت المغرب

الأحد الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت غرينتش.

قنوات البث الحي والمباشر الناقلة لمباراة المغرب ضد الأرجنتين بنهائي مونديال للشباب:

bein sports

قناة الرياضية المغربية TNT (البث الأرضي والفضائي).

منصة +FIFA: البث الرسمي المباشر للفيفا لجميع مباريات البطولة.

شبكة FOX Sports الأميركية عبر قناتيها FS1 وFS2.

ويمكنكم متابعة التغطية المباشرة للمباراة على موقع الجزيرة نت.

وبعد إنجاز المنتخب الأول في كأس العالم قطر 2022 عندما أصبح أول بلد أفريقي يبلغ نصف النهائي حيث خسر أمام فرنسا بالتحديد، ثم إحراز الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024، واصل المنتخب المغربي تحت 20 عاما نجاحه مع بلوغه النهائي للمرة الأولى في كأس العالم.

وهذه ثاني مرة يبلغ فيها منتخب عربي نهائي البطولة بعد قطر عام 1981، عندما خسرت أمام ألمانيا الغربية 0-4 في أستراليا.

وبات المغرب ثالث منتخب أفريقي يبلغ النهائي بعد:

غانا التي فازت بنسخة 2009 على حساب البرازيل بركلات الترجيح، وخسرت نهائي 1993 أمام البرازيل 1-2، و2001 أمام الأرجنتين 0-3.

نيجيريا التي خسرت نهائي 1989 أمام البرتغال 0-2، و2005 أمام الأرجنتين 1-2.

وكانت أفضل نتيجة سابقة للمغرب حلوله في المركز الرابع في نسخة 2005 في هولندا.

التشكيلتان المتوقعتان

المغرب: بن شاويش، معمر، باعوف، بختي، زهواني، بيار، خليفي، معما، الصادق، ياسين، زيبري.

إعلان

الأرجنتين: باربي، جوروسيتو، راميرز، بيريز، فيلالبا، سولير، سوبياري، أكونيا، ديلغادو، بريستياني، ساركو.