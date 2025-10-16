منع جماهير مكابي تل أبيب من حضور مباراة أستون فيلا بالدوري الأوروبي

مُنعت جماهير مكابي تل أبيب الإسرائيلي من حضور المباراة أمام أستون فيلا في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم الشهر المقبل، وذلك "لأسباب تتعلق بالسلامة العامة"، وفقا لما أفاد النادي الانجليزي الخميس.

وأعلن فيلا في بيان أنه "أُبلغ بأنه لن يُسمح لمشجعي الفريق الزائر بحضور مباراة يوروبا ليغ الخميس السادس من نوفمبر/تشرين الثاني، بناء على تعليمات من مجموعة الاستشارة الأمنية".

وتعتبر مجموعة الاستشارة الأمنية الجهة المسؤولة عن إصدار شهادات السلامة لكل مباراة في ملعب "فيلا بارك" في برمنغهام.

وأضاف "وجّهت المجموعة رسميا رسالة إلى النادي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لإبلاغهما بعدم السماح لجماهير الفريق الضيف بحضور هذه المباراة في ملعب فيلا بارك"، كما "أبلغت شرطة وست ميدلاندز المجموعة بمخاوفها بشأن السلامة العامة خارج حرم الملعب، وبقدرتها على التعامل مع أي احتجاجات محتملة في تلك الليلة".

وأكد فيلا أنه في "حوار مستمر" مع النادي الإسرائيلي والسلطات المحلية "مع وضع سلامة المشجعين الذين يحضرون المباراة وسلامة السكان المحليين في مقدمة أي قرار".

وضمن سياق متصل، أعلنت الشرطة المحلية الخميس أنها صنّفت المباراة على أنها "عالية الخطورة" بعد "تقييم شامل".

وقال متحدث باسم الشرطة "يستند هذا القرار إلى معلومات استخباراتية حالية وحوادث سابقة، بما في ذلك اشتباكات عنيفة وجرائم كراهية وقعت خلال مباراة يوروبا ليغ عام 2024 بين أياكس (الهولندي) ومكابي تل أبيب في أمستردام".

وشهدت المواجهة الأخيرة بين أياكس ومكابي تل أبيب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اعتداءات على مشجعي الفريق الإسرائيلي في أمستردام في هجمات دهس وهروب.

وكانت هذه الهجمات تتويجا ليومين من المناوشات التي شهدت أيضا قيام مشجعي مكابي بترديد الأغاني المعادية للعرب وتخريب سيارة أجرة وإنزال العلم الفلسطيني.