عملية "ابتزاز" تحرم لوكاكو من حضور جنازة والده

ألمح البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نابولي الإيطالي إلى تعرّضه وشقيقه جوردان لابتزاز فيما يتعلق بجثمان والده الذي توفي أواخر الشهر الماضي.

وأكد لوكاكو (32 عاما)، في منشور شاركه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، أنه حُرم من إلقاء نظرة الوداع على جثمان والده ومن إقامة جنازته في بلجيكا.

وكتب لوكاكو تحت عنوان رسالة "مني وأخي": "كما تعلمون، كنا نخطط لإقامة الجنازة يوم الجمعة الماضي، لكن بسبب بعض القرارات التي اتُّخذت في كينشاسا (عاصمة الكونغو الديمقراطية)، ستُقام الجنازة هناك".

وأضاف "توفي والدنا يوم 28 سبتمبر/أيلول 2025. حاولنا نحن كإخوة بكل ما بوسعنا إعادة جثمانه إلى أوروبا، لكننا شعرنا أننا نتعرض للابتزاز من بعض الأشخاص، لو كان والدنا بيننا اليوم لما قبل بذلك".

وتابع لوكاكو "نعيش ألما يمزّق قلوبنا، ألّا نستطيع دفن والدنا كما يستحق، لكن بعض الأشخاص لم يرغبوا بذلك، الآن نفهم لماذا كان والدنا يُبعدنا عن كثير من الناس، رحمك الله يا أبي".

ولم يكشف لوكاكو المزيد من التفاصيل حول الظروف أو هوية الأشخاص الذين اتهمهم باحتجاز جثمان والده.

وكان روميلو قد أعلن وفاة والده قبل أكثر من أسبوعين، حيث نشر صورة تجمعهما حين كان طفلا وعلّق عليها بالقول "شكرا لك على ما علمتني إياه، سأظل ممتنا لك دائما، لن تكون الحياة بعدك كما كانت".

وأضاف "لقد وفّرت لي الحماية ووجهتني كما لم يستطع أحد غيرك، الألم والدموع تتدفق بشدة لكن الله سيمنحني القوة لأواصل من جديد".

وتوفي روجيه لوكاكو الذي سبق له تمثيل منتخب زائير (الكونغو الديمقراطية حاليا) عن عمر ناهز 58 عاما.

يُذكر أن روجيه لوكاكو بدأ مسيرته الكروية في نادي فيتا كلوب المحلي، ثم انتقل إلى أفريكا سبورتس الإيفواري، قبل أن يحترف في أوروبا عام 1990.

إعلان

ولعب روجيه في عدة أندية بلجيكية هي بوم وسيراينغ جيرمينال وإكيرين وميشلين وأوستينده، كما خاض تجربة قصيرة في تركيا مع نادي جينتشلربيرليغي.