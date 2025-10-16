لامين جمال وبيلينغهام يدخلان قائمة الـ10 الأوائل لأعلى اللاعبين أجرا

اقتحم الأمين جمال جناح برشلونة -البالغ من العمر 18 عاما- النخبة المالية في عالم كرة القدم، حيث جاء ضمن قائمة "فوربس" لأعلى 10 لاعبين أجرا عام 2025، التي يتصدرها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتصدر رونالدو قائمة "فوربس" الأخيرة بدخل مذهل بلغ 280 مليون دولار هذا العام، محافظا على هيمنته على قمة كرة القدم المالية بعد أن وقع اللاعب البالغ من العمر 40 عاما على تمديد عقده لمدة عامين مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين.

ويقترب المهاجم البرتغالي، الذي أصبح أول لاعب كرة قدم يصل إلى وضعية الملياردير وتصدر قائمة الرياضيين الأعلى أجرا في العالم 3 سنوات متتالية في مايو/أيار الماضي، من تسجيل 1000 هدف في مسيرته.

ويحتل منافسه منذ فترة طويلة ليونيل ميسي المركز الثاني بمبلغ 130 مليون دولار، حيث حصل مهاجم إنتر ميامي (38 عاما) على أغلب دخله من خلال الصفقات خارج الملعب.

وتضم محفظة ميسي للإعلانات وحقوق استخدام صوره واسمه شركات مثل أديداس ولايز وماستركارد، كما أطلق مشروبا رياضيا العام الماضي.

ويحتل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المركز الثالث في القائمة بحصوله على 104 ملايين دولار، مستفيدا من انتقاله إلى نادي الاتحاد السعودي.

ويكمل كيليان مبابي لاعب ريال مدريد (95 مليون دولار) وإيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي (80 مليون دولار) قائمة الخمسة الأوائل، ويتوقع أن يتنافسا على الهيمنة على جائزة الكرة الذهبية في العقد المقبل.

الصعود الصاروخي لجمال

لكن الصعود الصاروخي للشاب جمال يهدد بإحداث هزة في النظام الحالي لكرة القدم.

وشهد موسم 2024-2025 الرائد للجناح الإسباني تسجيله 18 هدفا وتقديم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع برشلونة، بعد مساعدة إسبانيا على الفوز ببطولة أوروبا.

وذكرت "فوربس" إن جمال عزز رعاته من خلال إضافة شركة "بيتس باي دري" إلى مجموعة تضم بالفعل شركات أديداس وكونامي وباوريد، مما دفع أرباحه إلى 43 مليون دولار.

وكافأ برشلونة لاعبه الشاب بعقد جديد حتى عام 2031 بعد فوز "البرسا" بالثلاثية المحلية المكونة من الدوري وكأس ملك وكأس السوبر.

كما ورث جمال القميص الشهير رقم 10 الذي كان يرتديه ميسي في السابق، وهو ما يمثل تسليما رمزيا للشعلة.

ويأتي صاحب الموهبة الإسبانية خلف نجم ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام (44 مليون دولار) الذي اقتحم بدوره قائمة "فوربس" لأفضل 10 لاعبين في المركز التاسع.

ولم يعد نيمار، الذي انتهى عقده المربح مع الهلال السعودي في يناير/كانون الثاني، موجودًا في قائمة العشرة الأوائل بعد انضمامه إلى سانتوس البرازيلي، في حين أن كيفن دي بروين خرج من القائمة بعد رحيله عن مانشستر سيتي في صفقة انتقال مجانية قبل الانضمام إلى نابولي.

قائمة الـ10 الأوائل لأعلى اللاعبين أجرا