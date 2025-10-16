رياضة|بطولات عالمية|نيكاراغوا

حادثة صادمة بتصفيات مونديال 2026.. الشرطة تقتحم غرفة ملابس منتخب بحثا عن لاعب مطلوب

منتخب نيكاراغوا تلاشت حظوظه للتأهل إلى مونديال 2026 (الفرنسية)
Published On 16/10/2025
|
آخر تحديث: 15:51 (توقيت مكة)

في واقعة غريبة شهدها ملعب سان خوسيه، حاولت الشرطة الكوستاريكية إيقاف أحد لاعبي منتخب نيكاراغوا داخل غرفة الملابس، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام كوستاريكا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لتصريحات الأمين العام لاتحاد كوستاريكا لكرة القدم غوستافو أرايا، فإن عناصر من الشرطة حضرت إلى الملعب بحثا عن اللاعب بسبب دين نفقة، مؤكدا أن القضية تنطوي على قاصر، لذا رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل أو هوية اللاعب المعني.

وأشارت تقارير محلية إلى أن اللاعب تمكن من التوصل إلى اتفاق لتسديد الدين بعد المباراة، مما سمح له بالمشاركة مع منتخب بلاده وتجنب الاعتقال الفوري.

لكن النهاية لم تكن سعيدة للنيكاراغويين داخل المستطيل الأخضر، إذ انتهت المباراة بفوز كوستاريكا بنتيجة 4-1.

ورفعت كوستاريكا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة وأنعشت آمالها في التأهل للمونديال، بالمقابل تجمد رصيد نيكاراغوا عند نقطة واحدة لتتلاشى رسميا فرصها في التأهل إلى المونديال.

المصدر: مواقع إلكترونية

