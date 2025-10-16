حادثة صادمة بتصفيات مونديال 2026.. الشرطة تقتحم غرفة ملابس منتخب بحثا عن لاعب مطلوب

في واقعة غريبة شهدها ملعب سان خوسيه، حاولت الشرطة الكوستاريكية إيقاف أحد لاعبي منتخب نيكاراغوا داخل غرفة الملابس، قبل انطلاق مباراة فريقه أمام كوستاريكا ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لتصريحات الأمين العام لاتحاد كوستاريكا لكرة القدم غوستافو أرايا، فإن عناصر من الشرطة حضرت إلى الملعب بحثا عن اللاعب بسبب دين نفقة، مؤكدا أن القضية تنطوي على قاصر، لذا رفض الكشف عن المزيد من التفاصيل أو هوية اللاعب المعني.

.@newyorkcityfc's Alonso Martínez fires a brilliant strike to put Costa Rica in front! 🇨🇷⚡ Stream Costa Rica vs Nicaragua on @paramountplus right now 📺 pic.twitter.com/4BeEKwbgZq — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 14, 2025

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 بطولة كأس ميسي الجديدة.. الموعد والنظام والفرق المشاركة

بطولة كأس ميسي الجديدة.. الموعد والنظام والفرق المشاركة list 2 of 2 أرقام قياسية جديدة لرونالدو وميسي مع البرتغال والأرجنتين end of list

وأشارت تقارير محلية إلى أن اللاعب تمكن من التوصل إلى اتفاق لتسديد الدين بعد المباراة، مما سمح له بالمشاركة مع منتخب بلاده وتجنب الاعتقال الفوري.

لكن النهاية لم تكن سعيدة للنيكاراغويين داخل المستطيل الأخضر، إذ انتهت المباراة بفوز كوستاريكا بنتيجة 4-1.

ورفعت كوستاريكا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة وأنعشت آمالها في التأهل للمونديال، بالمقابل تجمد رصيد نيكاراغوا عند نقطة واحدة لتتلاشى رسميا فرصها في التأهل إلى المونديال.