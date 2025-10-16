الهيدوس لاعب منتخب قطر يتبرع ببناء مدرسة وصالة رياضية في غزة

كشف حسن الهيدوس لاعب منتخب قطر وفريق السد أنه يتبرع في بناء مدرسة وصالة رياضية ضمن مشاريع إعمار قطاع غزة الذي دمر بنسبة 90%.

وغرد النجم القطري -في منشور على منصة "إكس" أنه "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وتابع بقوله "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، لقد تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وأضاف القائد السابق للعنابي أن لحظات الفرح تستوجب التذكير بمعاناة الشعوب المتضررة حول العالم، مشددا على ضرورة أن يكون النجاح دافعا للعطاء.

الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026 🇶🇦

إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات وفي لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء وجميل… pic.twitter.com/FOJUB3yrjK — حسن الهيدوس (@hassanalhaydos) October 16, 2025

وأعرب الهيدوس عن سعادته بتزامن التأهل مع نجاح قمة السلام واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن أمله في أن تكون الخطوة بداية لحياة آمنة ومستقرة لأهل القطاع الفلسطيني.

وعاد اللاعب لصفوف المنتخب بعد اعتزاله دوليا من قبل، لكنه لم يشارك بالمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية، حيث فاز "العنابي" على الإمارات 2-1 وتعادل مع عُمان 0-0 متأهلا إلى مونديال 2026 بعد تصدره للمجموعة الأولى بـ4 نقاط.

واعتزل الهيدوس اللعب الدولي عقب نهائيات كأس آسيا لكرة القدم "قطر 2023" التي توج "العنابي" بلقبه للمرة الثانية بفوزه في النهائي على نظيره الأردني 3-1.

ويعتبر نجم السد من اللاعبين البارزين في تاريخ المنتخب القطري، بعدما خاض 184 مباراة دولية، سجل خلالها 42 هدفا في مختلف البطولات.

وساهم الهيدوس في تتويج المنتخب بلقب بطولة كأس آسيا مرتين على التوالي عامي 2019 و2023، فضلا عن بطولة كأس الخليج "خليجي 22" عام 2014، كما حقق مع السد العديد من الإنجازات من ضمنها بطولة الدوري المحلي 4 مرات، وكأس الأمير 6 مرات، إضافة إلى بطولة دوري أبطال آسيا عام 2011.