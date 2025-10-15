7 لاعبين خاضوا أكثر من 1200 مباراة بينهم رونالدو

عادة ما يعتزل لاعبو كرة القدم في منتصف الثلاثينيات لكن قلة منهم اختاروا مواصلة مسيرتهم لسنين إضافية والمشاركة بالكثير من المباريات مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية.

وتضم قائمة اللاعبين السبعة الذين خاضوا أكثر من 1200 مباراة احترافية، نجوما سابقين لفرق مانشستر يونايتد وليستر سيتي وستوك سيتي السابقون.

ولا يزال لاعبان منهم ينشطان حاليا في الملاعب هما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والحارس البرازيلي فابيو.

وضمت القائمة اللاعبين السبعة 5 حراس مرمى:

البرازيلي روجيريو سيني (1232 مباراة): لعب حارس المرمى البرازيلي بين عامي 1990 و2015، وقضى مسيرته الكروية كاملة في البرازيل. وأمضى معظم مسيرته مع ساو باولو، حيث يُعد صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات بمشاركته في 1197 مباراة مع النادي.

الأيرلندي بات جينينغز (1234 مباراة): خاض اللاعب الدولي السابق لمنتخب أيرلندا الشمالية 1234 مباراة بين عامي 1963 و1986. وخلال مسيرته كحارس المرمى لعب جينينغز مع واتفورد وتوتنهام وأرسنال، وكانت سنواته الأكثر نجاحًا مع توتنهام.

الإنجليزي ستانلي ماثيوز (1263 مباراة): أول لاعب يفوز بجائزة الكرة الذهبية وقد استمتع بسنوات ذروته باللعب مع ستوك سيتي وبلاكبول، مستحوذًا على اهتمام الجماهير في ذلك الوقت. وفي حين أن معظم اللاعبين المحترفين يميلون إلى تعليق أحذيتهم في الثلاثينيات من عمرهم، اعتزل ماثيوز اللعب عام 1965 عن عمر ناهز الـ50.

الإنجليزي راي كليمنس (1283 مباراة): لعب حارس مرمى ليفربول السابق الأسطوري 1283 مباراة طوال مسيرته الكروية، التي امتدت من عام 1965 إلى عام 1988. كما شارك في 61 مباراة دولية مع إنجلترا، مما جعله سادس أكثر حارس مرمى مشاركة مع منتخب إنجلترا.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (1291 مباراة): حتى كتابة هذه السطور، شارك رونالدو في 1291 مباراة مع الأندية والمنتخب الوطني، ولا يزال يتألق في الدوري السعودي مع فريقه النصر ومنتخب بلاده محرزا المزيد من الأهداف ليثبت أن العمر مجرد رقم فقط.

البرازيلي فابيو (1335 مباراة): حاله كحال رونالدو، لا يزال فابيو يمارس كرة القدم الاحترافية حتى يومنا هذا. بدأ حارس المرمى البرازيلي مسيرته الكروية عام 1997، وخاض حتى الآن 1335 مباراة مع الأندية. لم يشارك مع منتخب البرازيل، رغم أنه قضى معظم مسيرته الكروية في الدوري البرازيلي الممتاز. وقضى اللاعب البالغ من العمر 45 عامًا معظم مسيرته مع كروزيرو، لكنه يلعب الآن مع فلومينينسي منذ عام 2022.