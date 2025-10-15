والدة عثمان ديمبيلي في نزاع ضريبي بسبب "هدية" قيّمة

طلبت والدة لاعب كرة القدم الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي من محكمة رين الإدارية -الأربعاء- إلغاء الضريبة على تحويل مالي بقيمة 200 ألف يورو أرسله ابنها عام 2017 على اعتبار أنه هدية بمناسبة عيد ميلادها الأربعين، وفقا لمحاميها.

وصرح أوبير لوفبفر، محامي فاطماتا ديمبيلي، لوكالة الأنباء الفرنسية: "قدّم السيد ديمبيلي هدية لوالدته، وتعتبرها السلطات الضريبية دخلا لوالدته، الخاضع للضريبة، وهو ما نشكك فيه"، مؤكدا تقريرا نشرته وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى "مسألة تتعلق بتفسير قانون ضريبي".

من جانبه، اعتبر النائب العام خلال الجلسة أن الضريبة الناتجة عن التدقيق الضريبي للسيدة ديمبيلي قانونية بالفعل، مشيرا إلى أنها كانت تعمل آنذاك لدى شركة تُدير صورة ابنها، وأن التحويل تم بعد 6 أشهر من عيد ميلادها وإلى حساب مصرفي إسباني غير مُصرّح به، وفقا لصحيفة "لو تليغرام".

وطلبت والدة الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 والتي لم تكن حاضرة في الجلسة، إعفاء من المساهمة الإضافية في ضريبة الدخل التي كان عليها دفعها لعام 2017 والتي تُعادل "مساهمة استثنائية على الدخل المرتفع" و"مساهمات الضمان الاجتماعي" و"الغرامات"، وفقا لما أوضحته المحكمة الإدارية.

وأكد لوفبفر أنه لكي تُعتبر هذه الـ200 ألف يورو هبة من قِبل السلطات الضريبية، يجب أن تستوفي معيار "التناسب مع الدخل" وأن تتوافق مع "أحداث مهمة في الحياة".

وأردف قائلا "نعتبر أن عيد ميلاد والدته الأربعين كان تاريخا مناسبا لتقديم هدية"، معتقدا أنه "لم يكن هناك أي احتيال ضريبي".

وطبقا لهذا التفسير، لم تُصرّح السيدة ديمبيلي عن هذا التحويل البالغ 200 ألف يورو في عام 2017، وفقا لما أكده محاميها.

وخلال تتويجه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025 الشهر الماضي، مسح ديمبيلي الذي لعب لسنوات عدة مع رين قبل انتقاله الى بوروسيا دورتموند الألماني عام 2016، دموعه وهو يشكر والدته على خشبة مسرح شاتليه في باريس.

وستُصدر المحكمة الإدارية قرارها في غضون أسابيع قليلة.