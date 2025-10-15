موعد مباراة الأهلي ضد الشباب بالدوري السعودي والتشكيلتان المتوقعتان والقنوات الناقلة

نستعرض موعد مباراة الأهلي ضد الشباب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم 2025-2026، والتشكيلتين المتوقعتين لطرفي اللقاء والقنوات الناقلة للمباراة.

ويقام الكلاسيكو على ملعب الإنماء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 لماذا يخاف رونالدو من الصلع؟

لماذا يخاف رونالدو من الصلع؟ list 2 of 2 كونسيساو: جئت لصناعة المجد مع الاتحاد السعودي end of list

ويسعى الأهلي بقيادة نجمه الجزائري رياض محرز لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب حيث يحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط وسجل خالٍ من الهزائم.

وفي المقابل، يأمل الشباب في تصحيح المسار إذ لم يحقق سوى 4 نقاط ليحتل المركز الـ12.

موعد مباراة الأهلي والشباب بالدوري

تقام مباراة الأهلي والشباب بعد غد الجمعة على ملعب الإنماء.

تبدأ المواجهة الساعة 21:00 بتوقيت الدوحة والسعودية والقاهرة (22:00 بتوقيت الإمارات).

قنوات البث المباشر لمباراة الأهلي والشباب

مجموعة قنوات "ثمانية"

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر تغطيات رياضية مباشرة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام الشباب

إدوارد ميندي، ماتيو دامس، محمد بكر، روجر إيبانيز، علي مجرشي، زياد الجهني، فرانك كيسييه، إنزو ميلوت، فراس البريكان، رياض محرز، إيفان توني.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الأهلي

غروهي، سعيد بلعبيد، الشويرخ، ويسلي هوت، محمد حربوش، فنسنت سيرو، أوناي هيرنانديز، همام الهمامي، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو، كارلوس جونيور.