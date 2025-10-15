مغردون: الجماهير طردت إسرائيل من المونديال بإيطاليا رغم صفارة الحكم

احتفى النشطاء على المنصات العربية بحالة الرفض التي أظهرها الإيطاليون خلال مباراة تصفيات كأس العالم 2026 بين المنتخبين الإيطالي والإسرائيلي أمس الثلاثاء، مشيدين بأهمية موقف الجماهير الإيطالية الرمزي الداعم للقضية الفلسطينية.

فقبل المباراة خرجت مسيرات حاشدة بمدينة أوديني الإيطالية شارك فيها أكثر من 15 ألف شخص طالبوا بطرد إسرائيل من المسابقات الرياضية رافعين علم فلسطين وحاملين كفنا بطول 23 مترا كُتبت عليه بخط اليد أسماء 18 ألف طفل من الشهداء في حرب غزة الأخيرة.

وكانت لجنة "من أجل فلسطين-أوديني" المنظمة للمسيرة قد دعت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى حظر إسرائيل من جميع المسابقات، قائلة إن الفريق يدعم "سياسات الاحتلال" في الأراضي الفلسطينية.

لكن الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يستجيبا لهذه الدعوات، ورفضت إيطاليا إلغاء مباراتها مع إسرائيل ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، خشية فرض العقوبات الرياضية عليها، الأمر الذي دفع الفيفا إلى فرض إجراءات أمنية وصنفها بأنها عالية الخطورة بسبب الدعوات المتزايدة للتظاهر، وأعلن محيط الملعب منطقة حمراء.

وقد شهدت المدينة يوم المباراة إغلاقا شبه كامل، ونشرت السلطات أكثر من ألف ضابط شرطة وعناصر من الجيش والقوات الخاصة والقناصة، كما أقامت حواجز ونقاط تفتيش وأغلقت طرقا، وسط تحليق مكثف للطائرات المروحية والمسيّرات.

أما عن الأجواء داخل ملعب المباراة فقد كانت مشحونة بالتوتر في ظل حضور نحو 9 آلاف متفرج، فانطلقت صيحات استهجان وصفير من الجمهور حين عُزف النشيد الوطني الإسرائيلي.

كما حاول بعض المشجعين اقتحام أرضية الملعب حاملين أعلاما فلسطينية، وبالفعل قام بعض المحتجين بكسر الحواجز، لكن الشرطة الإيطالية فرقتهم باستخدام المياه والغاز المدمع، فأصابت واعتقلت عددا منهم.

احتفاء وإشادة

ورصدت حلقة (2025/10/15) من برنامج "شبكات" جانبا من ردود فعل النشطاء التي أشادت بالمظاهرات ضد مباراة إسرائيل وإيطاليا، معتبرة إياها وقفة رمزية داعمة للفلسطينيين ودليلا على وعي الشعوب ورفضها تواطؤ حكوماتها مع إسرائيل.

واحتفى حساب يحمل اسم "جنون الكالتشيو" بما حدث، واعتبر رفع علم فلسطين وطرد إسرائيل من المونديال انتصارا رمزيا، فكتب:

اليوم، سطرت إيطاليا انتصارا رمزيا بعلم فلسطين مرفوع، وهتافات لغزة تعلو، طاردة الاحتلال من المونديال.. رمزية عظيمة بحق!

أما الناشط محمد الجهني فهاجم ازدواجية المعايير، متسائلا عن سبب طرد إيطاليا المنتخب الروسي في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب حربها على أوكرانيا، في حين يتم التغاضي عن جرائم إسرائيل.

ازدواجية المعايير عندهم مفضوحة، طردوا روسيا وسكتوا عن إسرائيل.

ورأى الناشط عماد في الاحتجاجات دليلا على عودة الوعي الجمعي لدى الشعوب، وكتب:

عندما تنحاز الشعوب إلى العدالة وتؤمن بها تصنع المستحيل، وبهذا تكون قد عادت لعقلها، لا يُعقل أن يسكت العالم على الإجرام والقتل والتجويع والتطهير العرقي في غزة ويشاهد المجازر المستمرة ويصمت.

أما الناشطة روعة ففسرت الغضب الشعبي الإيطالي بأن سببه رفض تمويل الحرب على غزة بأموال الضرائب، خاصة مع تصدير إيطاليا السلاح إلى إسرائيل، فغردت:

على فكرة، إيطاليا من الدول اللي بتصدّر السلاح لإسرائيل، هذا سبب غضب الإيطاليين ورفضهم أنه أموال الضرائب يلي يدفعوها تروح لخدمة إسرائيل.

وقد هزمت إيطاليا إسرائيل بثلاثية نظيفة، وحطمت رسميا جميع آمال الإسرائيليين في الصعود إلى المونديال، وتحمل هذه الهزيمة رمزية خاصة، حيث كانت إسرائيل قد تأهلت لكأس العالم مرة واحدة فقط عام 1970، وخرجت حينها في المركز الأخير من دور المجموعات.