كشف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، عن سبب اعتبار مواجهة العراق في الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، "أهم مباراة في مسيرته".

وكان المدرب الفرنسي صرح -الاثنين الماضي- "أن مواجهة العراق تُعد الأهم في مسيرتي التدريبية، هذه المواجهة هي الأهم في حياتي كمدرب، وسأشرح سبب ذلك بعد نهايتها".

وبعد نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي ومنحت "الأخضر" السعودي التأهل المباشر لمونديال أميركا وكندا والمكسيك، تحدث رينارد عن الجانب العاطفي للمباراة، وقال "كانت هذه المباراة الأهم في مسيرتي التدريبية، حيث فقدت والدتي في فبراير/شباط الماضي، وكانت معنا عندما حققنا الفوز على الأرجنتين في مونديال 2022".

وتابع أنه "آخر مرة رأيت والدتي كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، وقالت لي إنها لن تتمكن من مشاهدة كأس العالم، لكنها أرادت مني أن أكون حاضرا في البطولة مع المنتخب السعودي".

تأهل المنتخب السعودي لكرة القدم رسميا إلى كأس العالم 2026، بعد تعادله 0-0 مع نظيره العراقي، أمس الثلاثاء، في ثالث جولات دور الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وكان يكفي "الأخضر" التعادل لضمان التأهل، بعدما استفاد من فارق الأهداف أمام العراق، ليحجز بذلك البطاقة السابعة لقارة آسيا إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

رينارد يقبّل يد أبو الشامات

نشر السعودي صالح أبو الشامات، لاعب "الأخضر" صورة لرينارد وهو يهم بتقبيل يد اللاعب.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي، أصبحت حديث الجماهير والنقاد على حد سواء.