شاهد.. جماهير تشتم إيتو بعد فشل الكاميرون في التأهل لكأس العالم

تعرّض النجم الكاميروني السابق ورئيس اتحاد كرة القدم الحالي صامويل إيتو لسيل من الشتائم بعد فشل منتخب "الأسود المروّضة" في التأهل المباشر إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب الكاميرون التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى المونديال في المركز الثاني خلف نظيره الرأس الأخضر (كاب فيردي) في المجموعة الرابعة، ليتعين على الأول خوض ملحقين أفريقي وعالمي من أجل بلوغ النسخة القادمة من كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة بالشراكة مع المكسيك وكندا.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 سر تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026

سر تأهل السعودية إلى كأس العالم 2026 list 2 of 2 نظام الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 end of list

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط خلال المباراة الأخيرة للكاميرون في التصفيات ضد أنغولا (0-0)، ظهر فيها إيتو في المقصورة الشرفية لملعب أحمدو أهيدجو إلى جانب عدد من الشخصيات مثل الأسطورة روجيه ميلا.

وسُمع في المقطع مشجعين وهم يوجّهون شتائم وانتقادات لاذعة لإيتو إذ قال أحدهم "عليه أن يرحل"، في حين زاد الثاني "رجل أحمق، بسببه لم نتأهل".

🚨 BREAKING : Altercation dans la tribune présidentielle ce soir à Yaoundé. 🇨🇲🦁 Le président de la FECAFOOT, Samuel Eto’o s’est emporté contre un supporter des Lions dans la tribune présidentielle du stade Ahmadou Ahidjo. Le supporter lui reprochait la non-qualification… pic.twitter.com/mmRg5KGQKK — L’equipe237 (@LEquipe237) October 13, 2025

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن إيتو بدا غاضبا وردّ على المشجعين وهدّدهم أيضا قبل أن يتدخل عناصر الأمن لتهدئة الموقف.

ولاحقا دافع وزير العدل الكاميروني جان دو ديو مومو عن صديقه إيتو؛ إذ نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضيحا لما جرى.

وكتب مومو "وجّه مجموعة من الأشخاص شتائم للرئيس (إيتو) رغم أنهم حضروا بدعوته الشخصية. حاول الأمن إخراجهم بالقوة بسبب تصرفاتهم غير اللائقة التي أزعجت الجميع في المقصورة".

إعلان

وأضاف: "شعرنا جميعا بالخزي من هذا السلوك الاستفزازي الذي صُوِّر عمدا بهدف تشويه صورة الرئيس إيتو الذي رفض الانحدار إلى مستوى أولئك الأشخاص، كان الجو مليئا بالكراهية والحسد. يا الله، لماذا يكرهون إيتو إلى هذه الدرجة؟!".