ترامب يهدد باستبعاد بوسطن من استضافة مباريات كأس العالم

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل مباريات كأس العالم 2026 المقررة إقامتها في مدينة بوسطن الصيف المقبل، بسبب "الظروف غير الآمنة" على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وعاشت ساحة "بوسطن كومون" في وقت سابق من الشهر الحالي على وقع احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تحولت إلى أحداث عنف أدت إلى اعتقال محتجين عدة وإصابة 4 من ضباط الشرطة، وهو ما أثار حفيظة ترامب على عمدة المدينة ميشيل وو، وفق ما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأميركية.

ترامب يهدد بمنع بوسطن من استضافة مباريات كأس العالم

وعند سؤاله عن استعدادات بوسطن لاستضافة المباريات، أجاب ترامب "قد نسحبها"، مضيفا في الوقت ذاته "أنا أحب الشعب هناك، وأعلم أيضا أن تذاكر المباريات بيعت بالكامل، لكن عمدتها ليست جيدة".

وتابع ترامب بعد لقائه نظيره الأرجنتيني خافيير ميلي "إذا كان هناك من يؤدي عمله بشكل سيئ وإذا شعرت أن الأوضاع غير آمنة فسأتصل بجياني إنفانتينو رئيس الفيفا الرائع، وسأقول له: دعنا ننقل المباريات إلى مكان آخر، صحيح أنه لن يحب القيام بذلك لكنه سيتمكن من فعلها بسهولة".

ووجّه ترامب انتقادات حادة إلى عمدة بوسطن قال فيها "إنها ذكية لكنها يسارية متطرفة، هناك من يستولي على أجزاء من بوسطن (دون توضيح تفاصيل إضافية)، يمكننا استعادتها خلال ثانيتين فقط، ما عليها سوى أن تتصل بنا، سنذهب ونستعيدها لكنها خائفة لأنها تعتقد أن ذلك سيضرها سياسيا".

عمدة بوسطن ترد على ترامب

وردا على تصريحات ترامب، أصدرت العمدة ميشيل وو بيانا جاء فيه "تشعر بوسطن بالفخر والحماس لاستضافة مباريات كأس العالم، نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من جميع أنحاء العالم في مدينتنا الجميلة، مهد الحرية ومدينة الأبطال".

ومن المقرر أن يحتضن ملعب جيليت معقل فريق نيو إنغلاند باتريوتس الواقع على بعد 30 ميلا من بوسطن 7 مباريات في المونديال المقبل الذي تستضيفه الولايات المتحدة بالشراكة مع كندا والمكسيك.

وسبق لترامب أن اقترح إمكانية إعلان بعض المدن "غير آمنة" لاستضافة مباريات المونديال التي تشمل 104 مباريات، ملوحا بإمكانية تعديل خطة الاستضافة المفصلة التي أقرها الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 2022.

لكن مواقع استضافة مباريات كأس العالم لا تخضع لسلطة ترامب، وفق الشبكة ذاتها، على اعتبار أن المدن الأميركية الـ11 -إلى جانب 3 مدن في المكسيك واثنتين في كندا- مرتبطة بعقود رسمية مع الفيفا الذي يواجه تحديات لوجستية وقانونية جسيمة إن حاول إجراء أي تغييرات قبل 8 أشهر فقط من انطلاق البطولة.

وقال فيكتور مونتالياني نائب رئيس الفيفا مطلع الشهر الجاري خلال مؤتمر للأعمال الرياضية عُقد في لندن "إنها (كأس العالم) بطولة الفيفا وتخضع لسلطته، الفيفا هو من يتخذ هذه القرارات".

ومن المقرر أن تنطلق النسخة الـ23 من نهائيات كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران 2026 في الدول الثلاث، وتختتم يوم 19 يوليو/تموز من العام نفسه، في حين ستقام القرعة يوم 5 ديسمبر/كانون الأول 2025.