بطولة كأس ميسي الجديدة.. الموعد والنظام والفرق المشاركة

من المقرر أن تقام النسخة الأولى من كأس ليونيل ميسي لكرة القدم في ميامي في ديسمبر/كانون الأول 2025 بحسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية أمس الثلاثاء.

وأعلن النجم الأرجنتيني من خلال شركته الإنتاجية "525 روزاريو" عن إطلاق هذه البطولة الدولية المبتكرة لكرة القدم للشباب تحت 16 عاما، والتي ستجمع بين بعض أعرق الأندية في العالم.

وتعد النسخة الأولى -التي ستقام في ميامي من 9 إلى 14 ديسمبر/كانون الأول المقبل- بمنافسات قوية، ولكن ليس هذا فحسب، إذ ستتضمن أيضا فعاليات ثقافية ورياضية متنوعة.

الفرق التي ستشارك في كأس ميسي

كأس ميسي تمثل مفهوما جديدا في كرة القدم للشباب، إذ تجمع بين الرياضة والترفيه للشباب والكبار، ورسالتها هي خلق قيمة طويلة الأمد للرياضيين في مسيرتهم المهنية.

وستشارك في البطولة 8 أندية عالمية هي إنتر ميامي الأميركي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيان ومانشستر سيتي وتشلسي الإنجليزيان وريفر بليت ونيولز أولد بويز الأرجنتينيان.

وتمتد المنافسات على مدار 6 أيام، إذ ستلعب هذه الفرق 18 مباراة في بعض أشهر ملاعب ميامي، بما في ذلك ملعب تشيس التابع لنادي إنتر ميامي.

وقال ميسي في منشور على إنستغرام "يسعدني أخيرا أن أشارككم هذا، في ديسمبر/كانون الأول ستستضيف ميامي بطولة كرة قدم شبابية مميزة للغاية تضم نخبة من أفضل الأندية من جميع أنحاء العالم".

وتابع البولغا "سيُعرض مستقبل اللعبة بكل تفاصيله، والأمر يتجاوز مجرد مباريات، لدينا بضعة أيام رائعة مخطط لها مع العديد من الأنشطة المثيرة الأخرى، هذه (البطولة) اهتمام بالجيل المقبل، آمل أن تنال إعجابكم".

نظام بطولة كأس ميسي في ميامي

ستقسّم الفرق الثمانية إلى مجموعتين تضم كل منهما 4 فرق، لتتنافس فيما بينها بنظام الدوري من دور واحد خلال الأيام الثلاثة الأولى من البطولة.

وستقام مباراة فاصلة لتحديد المراكز النهائية، قبل أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية على ملعب تشيس حيث سيتوج أول بطل لكأس ميسي على الإطلاق.

وقال تيم باستوري الرئيس التنفيذي لشركة "525 روزاريو" إن "كأس ميسي هي نقطة التقاء بين كرة القدم اليوم ولاعبي الغد، إنها فرصة للاحتفال بالموهبة والثقافة والمجتمع، وبناء إرث وروابط تدوم لما بعد الملعب".