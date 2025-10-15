الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.. خطوة بخطوة

بعد تأهل منتخبي قطر والسعودية إلى مونديال 2026 انتقل منتخبا العراق والإمارات لخوض الملحق الآسيوي، والفائز بينهما يعبر إلى الملحق العالمي، فما هو نظام هذا الملحق المعقد والطويل؟

الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

ويطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الملحق العالمي "بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس العالم 2026″، وتتنافس في البطولة 6 منتخبات على آخر بطاقتين مؤهلتين للعرس العالمي.

وهذا شرح بسيط عن هذه "البطولة المصغرة" والمنتخبات التي تشارك فيها:

منتخبان من منطقة أميركا الشمالية الكونكاكاف (لم يُحددا بعد).

منتخب من آسيا (الفائز من مواجهتي العراق والإمارات).

منتخب من أفريقيا (الفائز من ملحق خاص يضم الغابون ونيجيريا والكاميرون. والكونغو الديمقراطية ويقام في المغرب).

بوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية (الكونميبول).

كاليدونيا الجديدة المتأهلة للملحق عن منطقة أوقيانوسيا.

نظام الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

وأوضح الفيفا نظام هذه "البطولة المصغرة":

بين المتأهلين الستة للملحق ستلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في التصنيف العالمي في نصف النهائي من التصفيات.

يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفا مباشرة إلى المباراة النهائية.

يتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم.

وستقام البطولة في مارس/آذار 2026 خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من 23 إلى 31 من الشهر نفسه.

الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق

الإمارات × العراق (الذهاب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني).

العراق × الإمارات (الإياب في 18 نوفمبر/تشرين الثاني).

الملحق الأفريقي

يضم الملحق الأفريقي أفضل 4 منتخبات أفريقية احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026:

الغابون x نيجيريا.

الكاميرون x الكونغو الديمقراطية.

المنتخبات المتأهلة لمونديال 2026

المغرب

الأردن

تونس

الجزائر

مصر

قطر

السعودية

نيوزيلندا

البرازيل

الأرجنتين

أوروغواي

كولومبيا

باراغواي

الإكوادور

غانا

الرأس الأخضر

جنوب أفريقيا

السنغال

ساحل العاج

اليابان

إيران

كوريا الجنوبية

أوزبكستان

أستراليا

إنجلترا

الولايات المتحدة

المكسيك

كندا.