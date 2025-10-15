رياضة|كأس العالم 2026|الولايات المتحدة الأميركية

الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.. خطوة بخطوة

28 منتخبا تأهلت حتى الآن لمونديال 2026 (الأناضول)

أحمد السباعي

Published On 15/10/2025
|
آخر تحديث: 16:03 (توقيت مكة)

حفظ

بعد تأهل منتخبي قطر والسعودية إلى مونديال 2026 انتقل منتخبا العراق والإمارات لخوض الملحق الآسيوي، والفائز بينهما يعبر إلى الملحق العالمي، فما هو نظام هذا الملحق المعقد والطويل؟

الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

ويطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الملحق العالمي "بطولة المباريات الإقصائية المؤهلة لكأس العالم 2026″، وتتنافس في البطولة 6 منتخبات على آخر بطاقتين مؤهلتين للعرس العالمي.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وهذا شرح بسيط عن هذه "البطولة المصغرة" والمنتخبات التي تشارك فيها:

  • منتخبان من منطقة أميركا الشمالية الكونكاكاف (لم يُحددا بعد).
  • منتخب من آسيا (الفائز من مواجهتي العراق والإمارات).
  • منتخب من أفريقيا (الفائز من ملحق خاص يضم الغابون ونيجيريا والكاميرون. والكونغو الديمقراطية ويقام في المغرب).
  • بوليفيا المتأهلة للملحق من أميركا الجنوبية (الكونميبول).
  • كاليدونيا الجديدة المتأهلة للملحق عن منطقة أوقيانوسيا.
الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026
الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 (الجزيرة)

نظام الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026

وأوضح الفيفا نظام هذه "البطولة المصغرة":

  • بين المتأهلين الستة للملحق ستلتقي المنتخبات الأربعة الأقل تصنيفا في التصنيف العالمي في نصف النهائي من التصفيات.
  • يتأهل المنتخبان الأعلى تصنيفا مباشرة إلى المباراة النهائية.
  • يتأهل الفائزان في نهائي البطولة إلى كأس العالم.

وستقام البطولة في مارس/آذار 2026 خلال فترة التوقف الدولي التي تمتد من 23 إلى 31 من الشهر نفسه.

الملحق الآسيوي بين الإمارات والعراق

  • الإمارات × العراق (الذهاب في 13 نوفمبر/تشرين الثاني).
  • العراق × الإمارات (الإياب في 18 نوفمبر/تشرين الثاني).

الملحق الأفريقي

يضم الملحق الأفريقي أفضل 4 منتخبات أفريقية احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026:

  • الغابون x نيجيريا.
  • الكاميرون x الكونغو الديمقراطية.
المنتخبات المتأهلة حتى الآن لمونديال 2026
المنتخبات المتأهلة حتى الآن لمونديال 2026 (الجزيرة)

المنتخبات المتأهلة لمونديال 2026

  • المغرب
  • الأردن
  • تونس
  • الجزائر
  • مصر
  • قطر
  • السعودية
  • نيوزيلندا
  • البرازيل
  • الأرجنتين
  • أوروغواي
  • كولومبيا
  • باراغواي
  • الإكوادور
  • غانا
  • الرأس الأخضر
  • جنوب أفريقيا
  • السنغال
  • ساحل العاج
  • اليابان
  • إيران
  • كوريا الجنوبية
  • أوزبكستان
  • الأردن
  • أستراليا
  • إنجلترا
  • الولايات المتحدة
  • المكسيك
  • كندا.
إعلان
المصدر: الجزيرة

إعلان