إيطاليا تسحق إسرائيل بثلاثية وتنهي آمالها في كأس العالم 2026

واصلت إيطاليا تعافيها وحققت فوزها الـ4 تواليا بتغلبها الساحق على إسرائيل 3-0 في أجواء احتجاجية مشحونة ضد إسرائيل وهتافات "أوقفوا الإبادة الجماعية" التي دوت بالملعب ومدينة أوديني ضمن المجموعة الـ9 للتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

وسجّل ماتيو ريتيغي (45+2 و74) وجانلوكا مانشيني (90+3) أهداف فريق المدرب جينارو غاتوزو، ليرفع الأتزوري رصيده الى 15 نقطة بفارق 3 نقاط عن النرويج متصدرة المجموعة والأقرب لخطف بطاقة التأهل المباشر.

وتبدو الأمور في هذه المجموعة مفتوحة على كل الاحتمالات، رغم الأفضلية النرويجية، بما فيها أن تكون مواجهة إيطاليا والنرويج على ملعب سان سيرو، في 16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، حاسمة لبطاقة التأهل المباشر.

ويعيش منتخب الـ"أتزوري" هاجس عدم التأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما غاب عن النسختين الأخيرتين في روسيا 2018 وقطر 2022 عقب فشله في اجتياز عقبة الملحق في المرتين.

من جهتها، أدت الهزيمة أمام إيطاليا إلى إنهاء آمال إسرائيل بخوض الملحق حتى، بعد أن تجمّد رصيدها عند 9 نقاط من 7 مباريات.

"أوقفوا الإبادة الجماعية"

ونُشر نحو ألف شرطي، حتى في شوارع أوديني التي اختيرت لبعدها عن المراكز الحضرية الإيطالية الرئيسة، حيث تظاهر مئات الآلاف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول وهم يهتفون "أوقفوا الإبادة الجماعية" وسط توتر شديد بسبب السياق الجيوسياسي، وكان عمدتها يأمل -حتى الأسبوع الماضي- نقل مكان المباراة.

ولم تمنع الإجراءات الأمنية من انطلاق مظاهرات شعبية على بعد كيلومترات من الملعب.

كما شهد اللقاء إطلاق صافرات الاستهجان عند عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، في حين صفق عدد قليل من المشجعين الإسرائيليين على ملعب "بلو إنرجي".

وضمن المجموعة ذاتها، تعادلت إستونيا ومولدوفا في مباراة هامشية 1-1.