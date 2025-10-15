باتت إنجلترا أول منتخب أوروبي يحجز بطاقته إلى نهائيات كأس العالم 2026 بفوزه الكاسح على لاتفيا بخماسية نظيفة أمس الثلاثاء، ضمن تصفيات المجموعة الـ11 من القارة الأوروبية، في حين أهدرت البرتغال فرصة اللحاق بها بعد تعادل متأخر أمام المجر. وعزّزت إسبانيا موقعها في صدارة مجموعتها.

وسجل أنتوني غوردون (26) وهاري كاين (44 و45+4 من ركلة جزاء) وماكسيمس تونيسيفس (58 خطأ في مرمى فريقه) وإيبيريشي إيزي (86) أهداف إنجلترا.

والفوز هو السادس لإنجلترا في 6 مباريات فرفعت رصيدها إلى 18 نقطة متقدمة على ألبانيا بفارق 7 نقاط قبل نهاية التصفيات بجولتين.

وواصلت إنجلترا -تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخل- عرضها القوي فلم تتلقَّ شباكها أي هدف في 6 مباريات بالتصفيات حتى الآن مقابل 18 هدفا.

وقال توخل "نادرا ما تتأهل إلى كأس العالم، لذلك الأجواء جيدة جدا، جدا". وأضاف "في غرفة الملابس، الجميع يبتسم، والموسيقى تعم المكان. إنه وقت للاحتفال لأنه لحظة مميزة".

وتأمل إنجلترا أن تفك عقدتها المونديالية، حيث لم تحرز اللقب منذ كأسها الوحيدة في عام 1966 عندما استضافت البطولة، في حين حلت رابعة في مونديال 2018 وخرجت من ربع النهائي في عام 2022.

البرتغال تهدر التأهل المبكر

أهدر المنتخب البرتغالي فرصة أولى لبلوغ نهائيات كأس العالم 2026 عندما تلقت شباكه هدف التعادل 2-2 ضد المجر في الثواني الأخيرة من المباراة التي أقيمت في لشبونة أمس الثلاثاء ضمن تصفيات المجموعة السادسة في القارة الأوروبية.

وبعد أن افتتح أتيلا سالاي التسجيل للمجر (8)، سجل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو ثنائية في الدقيقتين (22 و45+3).

وعندما كان المنتخب البرتغالي وأفراده يستعدون للاحتفال بالتأهل إلى المونديال، سجل لاعب وسط ليفربول دومينيك تسوبوسلاي هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليؤجل تأهل البرتغال إلى الشهر المقبل.

وتملك البرتغال 10 نقاط مقابل 5 للمجر.

رونالدو الهداف "التاريخي"

وبتسجيله هدفي البرتغال، بات المخضرم رونالدو (40 عاما)، الهداف التاريخي لتصفيات كأس العالم بعد أن رفع رصيده إلى 41.

وكان رونالدو يتقاسم لقب هداف التصفيات مع الغواتيمالي كارلوس رويس الذي سجل 39 هدفا في مباريات التصفيات خلال مسيرته الدولية التي امتدت من عام 1998 إلى عام 2016. افتتح رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، التسجيل مستغلا ركلة ركنية نفذها نيلسون سيميدو داخل الشباك (22).

وضاعف النتيجة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول إثر تمريرة من نونو منديش (45+3).

إسبانيا بالعلامة الكاملة

باتت إسبانيا أقرب من أي وقت مضى لحسم تأهلها عقب فوزها الـ4 بالعلامة الكاملة على بلغاريا 4-0 ضمن الجولة الـ4 من التصفيات الأوروبية المؤهلة أمس الثلاثاء.

ويدين "لا روخا" بفوزه لثنائية ميكيل ميرينو (35 و57)، ليرفع مهاجم أرسنال الإنجليزي رصيده إلى 6 أهداف في التصفيات عقب تسجيله سابقا ثلاثية "هاتريك" في مرمى تركيا (6-0).

وعزّز المنتخب الإسباني غلته التهديفية عن طريق أتاناس تشيرنيف خطأ في مرماه (79) وميكل أويارسابال (90+2 من ركلة جزاء).

وحافظت إسبانيا على صدارة المجموعة الـ5 برصيد 12 نقطة بفارق 3 عن تركيا التي حققت فوزا ساحقا على جورجيا 4-1 لتُبقي على آمالها بالتأهل المباشر.

ومعلومٌ أن إسبانيا وتركيا سيلتقيان في 18 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في الجولة الـ6 والأخيرة في إشبيلية، بعد أن انتهت مواجهة الذهاب بينهما بفوز إسباني ساحق 6-0 في عقر دار تركيا.