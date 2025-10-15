أمير قطر يستقبل المنتخب القطري بمناسبة تأهله لمونديال 2026

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في قصر لوسيل، لاعبي منتخب قطر الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهلهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

حضر المقابلة، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

اقرأ أيضا list of 2 items list 1 of 2 ترامب يهدد باستبعاد بوسطن من استضافة مباريات كأس العالم

ترامب يهدد باستبعاد بوسطن من استضافة مباريات كأس العالم list 2 of 2 أرقام قياسية جديدة لرونالدو وميسي مع البرتغال والأرجنتين end of list

وفي بداية المقابلة، هنّأ الأمير لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني بالفوز وتأهلهم إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

سمو الأمير المفدى يستقبل في قصر لوسيل، لاعبي منتخب قطر الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهلهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA 2026.https://t.co/5om7H8DzHu pic.twitter.com/cpXOUM8zjR — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 15, 2025

وأشاد الأمير بالأداء المتميز للاعبين وإنجازهم الكروي، والذي يعزز مسيرة الرياضة وكرة القدم في دولة قطر.

وحث أمير دولة قطر اللاعبين على مواصلة بذل الجهود والتميز وضمان تمثيل دولة قطر أحسن تمثيل مع المنتخبات العربية الشقيقة المتأهلة لكأس العالم 2026، متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق في البطولات الإقليمية والدولية القادمة.

وحضر المقابلة أيضا السيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، والسيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين.