أمير قطر يستقبل المنتخب القطري بمناسبة تأهله لمونديال 2026

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل منتخب قطر المتأهل إلى كأس العالم 2026 (الديوان الأميري)
Published On 15/10/2025
آخر تحديث: 20:05 (توقيت مكة)

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء في قصر لوسيل، لاعبي منتخب قطر الوطني لكرة القدم، بمناسبة تأهلهم إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

حضر المقابلة، الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير.

وفي بداية المقابلة، هنّأ الأمير لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الإداري والفني بالفوز وتأهلهم إلى بطولة كأس العالم 2026 المقرر تنظيمها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026.

وأشاد الأمير بالأداء المتميز للاعبين وإنجازهم الكروي، والذي يعزز مسيرة الرياضة وكرة القدم في دولة قطر.

وحث أمير دولة قطر اللاعبين على مواصلة بذل الجهود والتميز وضمان تمثيل دولة قطر أحسن تمثيل مع المنتخبات العربية الشقيقة المتأهلة لكأس العالم 2026، متمنيا لجميع المنتخبات التوفيق في البطولات الإقليمية والدولية القادمة.

وحضر المقابلة أيضا السيد عبد الله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، والشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، والسيد جاسم بن راشد البوعينين رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، وعدد من كبار المسؤولين.

المصدر: وكالة الأنباء القطرية (قنا)

