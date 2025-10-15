أفضل 10 مدربين للمنتخبات في العالم

أقل من عام على كأس العالم 2026، واللاعبون لن يكونوا وحدهم تحت الأضواء بل أيضا المدربون لأنهم قادة السفن المتجهة لأميركا وكندا والمكسيك.

وتعاقدت منتخبات المستوى الأول في العالم مثل البرازيل وإنجلترا وألمانيا مع مدربين من العيار الثقيل برواتب ضخمة على أمل قيادة هذه المنتخبات لمنصات التتويج.

تاليا أفضل 10 مدربين في كرة القدم الدولية مع بدء العد التنازلي لكأس العالم 2026:

الألماني رالف رانجنيك (النمسا): كانت النمسا من أبرز نجوم يورو 2024، حيث اعتمدت على أسلوب لعب الأندية في الضغط، وتصدّرت مجموعتها متفوقةً على فرنسا وهولندا. ويمتلك رانجنيك نخبة من المواهب المخضرمة التي يُمكن الاعتماد عليها، ومن المرجح أن يقود النمسا إلى أول مشاركة لها في كأس العالم منذ عام 1998، في حال فوزها على رومانيا والبوسنة في التصفيات.

الهولندي رونالد كومان (هولندا): مع كومان، شهد منتخب هولندا تحسنًا ملحوظا في المستوى منذ وصوله إلى نصف نهائي يورو 2024. ومن المتوقع أن يتفوق منتخب "الطواحين" على نظيره البولندي ويتصدر مجموعته في التصفيات ويتأهل إلى كأس العالم 2026.

الأرجنتيني مارسيلو بيلسا (أوروغواي): بعد أن خاض تجربة دولية مع الأرجنتين، يتولى بيلسا مسؤولية تدريب أوروغواي منذ عام 2023. وبيلسا المدرب السابق لفريق ليدز يونايتد، ألهم العديد من أبرز مدربي الأندية اليوم، في مقدمتهم الإسباني غوارديولا. ونجح بيلسا في قيادة "السيليستي" لحجز بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، ويتطلع لبلوغ أدوار متقدمة في المونديال.

الفرنسي ديدييه ديشامب (فرنسا): يتولى ديشامب تدريب المنتخب الفرنسي منذ عام 2012، مما جعله أفضل فريق في أوروبا خلال معظم تلك الفترة. ويُعدّ من أقدم المدربين الذين يقودون المنتخبات، وفاز بكأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية. وطالت الانتقادات الموجهة لأسلوب لعب فرنسا عهد ديشامب الذي يغادر منصبه بعد نهاية مسيرة منتخب "الديوك" في مونديال 2026.

الألماني توماس توخيل (إنجلترا): توخيل هو أول مدرب أجنبي لإنجلترا بعد فابيو كابيلو، ويتقاضى أجرا مجزيا مقابل مهمة الفوز بأول لقب كبير للمنتخب الإنجليزي منذ عام 1966. وانطلق المدرب السابق لتشلسي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ نحو التدريب الدولي بعد أن حل محل غاريث ساوثغيت. ولم يتردد في استبعاد أسماء كبيرة، حيث استبعد جود بيلينغهام وفيل فودين وجاك غريليش من القائمة الأخيرة التي استدعاها.

