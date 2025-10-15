أرقام قياسية جديدة لرونالدو وميسي مع البرتغال والأرجنتين

حقق الثنائي الأسطوري البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي أرقاما قياسية جديدة خلال مشاركتهما مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي الحالي.

وسجل رونالدو -أمس الثلاثاء- هدفين في مرمى المجر بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، وبعدها بساعات ساهم ميسي في الفوز الكبير الذي حققه منتخب بلاده على بورتوريكو (6-0) بلقاء دولي ودي، من خلال صناعته لهدفين.

الرقم القياسي الجديد لرونالدو

وبهدفيه في مرمى المجر، بات رونالدو (40 عاما) الهدّاف التاريخي لتصفيات كأس العالم بوصوله إلى الهدف رقم 41.

وفكّ "صاروخ ماديرا" شراكته في لقب هداف التصفيات مع الغواتيمالي كارلوس رويز الذي أحرز 39 هدفا خلال التصفيات خلال مسيرته الدولية التي امتدت بين عامي 1998 و2016، بعدما سجل هدف التعادل أمام المجر ليرفع رصيده إلى 40 هدفا في التصفيات، قبل أن يعزز رصيده في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف جديد (41).

ويأتي ميسي في المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لتصفيات كأس العالم برصيد 36 هدفا، بعد أن سجل هدفين في مرمى فنزويلا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبالعودة إلى كريستيانو رونالدو، فقد رفع عدّاد أهدافه الدولية إلى 143 هدفا سجلها في 225 مباراة مع منتخب البرتغال، معززا موقعه في صدارة الهدافين.

وتاليا أكثر 5 لاعبين تسجيلا للأهداف الدولية مع المنتخبات الوطنية:

البرتغالي كريستيانو رونالدو: 143 هدفا. الأرجنتيني ليونيل ميسي: 114 هدفا. الإيراني علي دائي: 108 أهداف. الهندي سونيل تشيتري: 95 هدفا. البلجيكي روميلو لوكاكو: 89 هدفا.

في الأثناء يقترب رونالدو من حاجز الهدف رقم 1000، حيث وصل بهدفيه في شباك المجر إلى 948 هدفا مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال.

تفاصيل أهداف رونالدو الـ948 في مسيرته الكروية.

143 هدفا مع منتخب البرتغال.

450 هدفا مع ريال مدريد.

145 هدفا مع مانشستر يونايتد.

104 أهداف مع النصر السعودي.

101 هدفا مع يوفنتوس الإيطالي.

5 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

الرقم القياسي الجديد لميسي

على الجانب الآخر، وصل ميسي إلى 60 تمريرة حاسمة مع منتخب الأرجنتين بعدما صنع هدفين في مباراة "التانغو" وبورتريكو، وهو رقم قياسي في صناعة الأهداف على الصعيد الدولي.

وصنع ميسي الهدف الثاني للأرجنتين لزميله غونزالو مونتيل قبل أن يفعل ذلك مجددا في الهدف السادس والأخير الذي سجّله مواطنه لاوتارو مارتينيز.

وتجاوز ميسي رقم زميله السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي صنع 59 هدفا في مسيرته الدولية مع "السامبا".

ووصل ميسي إلى تمريرته الحاسمة رقم 398 في مسيرته الكروية، وبالتالي يحتاج إلى تمريرتين أخريين للوصول إلى صناعة 400 هدفا، وفق الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو.