هذا ما تعهد به إنفانتينو رئيس الفيفا لغزة وكرة القدم فيها

تعهد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بدعم الاتحاد لإعادة بناء البنية الأساسية للعبة في غزة كجزء من جهود إعادة الإعمار الأوسع نطاقا بعد الحرب، وذلك عقب قمة شرم الشيخ

التي عُقدت أمس الاثنين في مصر.

وكان إنفانتينو بين أكثر من 20 من زعماء العالم الذين حضروا القمة في المنتجع الذي يقع على البحر الأحمر.

وقال إنفانتينو بعد توقيع وثيقة تحدد خطط الاستقرار الإقليمي وإعادة الإعمار "إنه أمر مهم حقا بالنسبة للفيفا أن يكون هنا لدعم ومساعدة وضمان نجاح وتنفيذ عملية السلام هذه".

وقال رئيس الفيفا إن منظمته ستساعد في إعادة كرة القدم إلى غزة والأراضي الفلسطينية على نطاق أوسع، بما في ذلك إعادة بناء المرافق التي دُمرت جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع والذي خلف أكثر من 67 ألف شهيد، وإطلاق صندوق لدعم الملاعب الجديدة وبرامج الشباب.

وأضاف أنه "يجب أن يكون دور كرة القدم الدعم والوحدة ومنح الأمل. سنساعد في إعادة بناء جميع مرافق كرة القدم في غزة، وإعادة اللعبة إلى طبيعتها بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وتوفير الفرص للأطفال من خلال اللعبة".

وأضاف إنفانتينو أن الفيفا سيساهم في توفير ملاعب صغيرة و"ملاعب الفيفا" ودعوة شركاء آخرين للانضمام إلى هذا الجهد، وختم أن "كرة القدم تمنح الأمل للأطفال وهذا مهم للغاية"

وارتكب الأحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو68 ألف شهيد بينهم نحو 800 رياضي (نحو 400 شهيد من لاعبين وعاملين بكرة القدم) وأكثر من 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح نحو 500 بينهم أكثر 150 طفلا.​​