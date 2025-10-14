مبابي: أحلم بكتابة التاريخ مع ريال مدريد مثلما فعل رونالدو

أشاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد بالأسطورة كريستيانو رونالدو، معربا عن أمله في أن يترك بصمة مماثلة لبصمة سلفه البرتغالي في النادي الملكي.

ويسعى قائد منتخب فرنسا لكتابة التاريخ مع ريال مدريد وتخليد اسمه في البرنابيو وأذهان عشاق النادي الملكي.

فبعد موسم أول رائع مع النادي (44 هدفًا في 59 مباراة)، يعود المهاجم الفرنسي بقوة في موسم 2025-2026 (14 هدفًا في 10 مباريات).

وتتفوق أرقام مبابي على قائد منتخب البرتغال الذي قضى في العاصمة الإسبانية 10 أعوام (2009 -2018)، إذ سجل رونالدو 33 هدفا في موسمه الأول.

وعندما سُئل خلال مقابلة تلفزيونية مع "موفيستار" عن هذه المقارنة، أجاب "نعم، لكنه فعل ذلك لمدة 9 سنوات، وأنا بالكاد ألعب مع الريال منذ عام ونصف العام".

مبابي: رونالدو قدوة

وأوضح مبابي أنه "لطالما كان كريستيانو قدوة ومثالًا يُحتذى به. أنا محظوظ لأنني أستطيع التحدث معه، فهو يُقدم لي النصائح ويساعدني".

وأضاف "أعتقد أنه اللاعب رقم واحد في البرنابيو، واللاعب المرجعي في ريال مدريد الذي حقق الكثير. الناس حتى اليوم يتذكرون ويستمتعون بما فعله".

ورغم احترامه وتقديره لرونالدو، يعتزم مبابي (26 عاما) كتابة قصته الخاصة، وقال "أريد شق طريقي الخاص. وآمل أن تتذكرني جماهير الريال بأنني أحد الذين تركوا بصمة في تاريخ هذا النادي الكبير".

تقليد رونالدو

وقلّد النجم الفرنسي قدوته كريستيانو خلال تقديمه إلى جماهير "البرنابيو" صيف 2024، وحرص على ارتداء لون الثياب نفسه الذي ارتداه "صاروخ ماديرا" أثناء حفل تقديمه في ريال مدريد عام 2009. واعترف "نعم، كان هذا النادي الذي كنت أتطلع إليه. ولطالما كان كريستيانو قدوتي منذ صغري".

وأضاف "الآن يمكنني القول إنني محظوظ لوجوده كصديق.. إنه لشرف عظيم حقا.. رونالدو صنع التاريخ في ريال".