الرأس الأخضر أصغر بلد يتأهل لنهائيات كأس العالم

في ليلة تاريخية بالعاصمة برايا، دوّى الفرح في شوارع الرأس الأخضر بعدما ضمن منتخب "القروش الزرقاء" بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026، إثر فوزه العريض على إسواتيني بثلاثية نظيفة، ليصبح أصغر بلد في العالم، من حيث المساحة، يتأهل إلى المونديال.

وقد تحولت المباراة التي جرت مساء الاثنين على الملعب الوطني إلى احتفال وطني، إذ حسم أصحاب الأرض صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة مباشرة إلى المونديال المشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم البداية المتعثرة في الشوط الأول، تمكن الفريق من ترجمة أفضليته في الشوط الثاني بأهداف دايلون ليفرامينتو (48)، وويلي سيميدو (54)، ثم المخضرم ستوبيرا (90+1).

مسيرة صاعدة

يعكس هذا الإنجاز مسارا تصاعديا لكرة القدم في الرأس الأخضر خلال العقد الأخير. فمنذ مشاركتهم الأولى في كأس أمم أفريقيا عام 2013، ظهر المنتخب في أربع نسخ من أصل ست، وبلغوا ربع النهائي في نسخة 2023 بعد تصدرهم مجموعة ضمت مصر وغانا.

ورغم إخفاقهم في التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة القارية، فإن بلوغ المونديال يعزز مكانتهم كأحد أبرز المنتخبات الصاعدة في القارة.

بلد صغير.. حلم كبير

بمساحة لا تتجاوز 4 آلاف كيلومتر مربع وعدد سكان يقارب 524 ألف نسمة، يدخل الرأس الأخضر التاريخ كأصغر بلد من حيث المساحة يشارك في كأس العالم.

كما سيكون ثاني أقل بلد سكانا يخوض المونديال بعد آيسلندا (340 ألف نسمة في 2018).

ولا يمثل تأهل الرأس الأخضر مجرد انتصار كروي، بل يعد قصة إلهام لبلد صغير استطاع أن يفرض نفسه على خريطة كرة القدم العالمية، ويمنح شعبه لحظة فخر تاريخية منذ استقلاله عام 1975.