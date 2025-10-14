عاجل,
رياضة|كأس العالم 2026

قطر تفوز على الإمارات وتتأهل إلى كأس العالم 2026

Soccer Football - FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Group A - Qatar v United Arab Emirates - Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar - October 14, 2025 Qatar's Pedro Miguel celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Ibraheem Al Omari
فرحة كبيرة للاعبي منتخب قطر بالتأهل إلى كأس العالم (رويترز)
Published On 14/10/2025
|
آخر تحديث: 22:33 (توقيت مكة)

حفظ

بلغت قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الثلاثاء، بفوزها على الإمارات 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل للنهائيات والتي أقيمت في الدوحة.

افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 قبل أن يعزز بيدرو ميغيل تقدم قطر بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وقلّص سلطان عادل الفارق لصالح الإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لكن الوقت لم يسعف الإمارات لإدراك التعادل لتفوز قطر بالمباراة وتتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وهذه هي المرة الثانية التي تبلغ فيها قطر النهائيات بعد استضافتها لكأس العالم 2022.

وسيكون لزاما على الإمارات الانتظار لفرصة أخرى بالملحق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها لنسخة 1990.

المصدر: الجزيرة

إعلان