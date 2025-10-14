قطر تفوز على الإمارات وتتأهل إلى كأس العالم 2026

بلغت قطر نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، اليوم الثلاثاء، بفوزها على الإمارات 2-1 في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى من الملحق الآسيوي المؤهل للنهائيات والتي أقيمت في الدوحة.

افتتح بوعلام خوخي التسجيل في الدقيقة 49 قبل أن يعزز بيدرو ميغيل تقدم قطر بالهدف الثاني في الدقيقة 74.

وقلّص سلطان عادل الفارق لصالح الإمارات في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع لكن الوقت لم يسعف الإمارات لإدراك التعادل لتفوز قطر بالمباراة وتتصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

وهذه هي المرة الثانية التي تبلغ فيها قطر النهائيات بعد استضافتها لكأس العالم 2022.

وسيكون لزاما على الإمارات الانتظار لفرصة أخرى بالملحق لبلوغ النهائيات للمرة الثانية في تاريخها بعد صعودها لنسخة 1990.