سوريا تتأهل لكأس آسيا 2027 لكرة القدم بعد أن سجل بابلو صباغ هدفين متأخرين ليقود "نسور قاسيون" للفوز 3-صفر على مضيفتها ميانمار اليوم الثلاثاء والتأهل للنهائيات التي ستقام في السعودية.

وبعد مباراة الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة في الدور النهائي من التصفيات، ابتعدت سوريا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة كاملة من 4 مباريات مقابل 6 نقاط لميانمار ونقطة من 3 مباريات لكل من أفغانستان وباكستان.

وأهدر صباغ فرصة التقدم لسوريا في الدقيقة 35 بتسديدة مرت بجوار القائم ومحاولة أخرى تصدى لها الحارس قبل الاستراحة.

وأنقذ حارس ميانمار فرصة ثالثة من صباغ في الدقيقة 55 وحولها لركنية وألغى الحكم هدفا لسوريا بسبب التسلل قبل أن يفتتح صباغ التسجيل في الدقيقة 80 بعد هجمة منظمة لتصل إليه الكرة ويسددها من داخل المنطقة في الشباك.

وضاعف صباغ الغلة بعد 5 دقائق أخرى بعد متابعة ركلة ثابتة داخل المنطقة سددها في المرمى.

وأكمل محمد الصلخدي ثلاثية فريقه في الدقيقة 87.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الست لينضموا إلى 18 منتخبا حجزوا أماكنهم مسبقا بعد تقدمهم من التصفيات الآسيوية (الطريق إلى كأس العالم 2026).