رفض جماعي لمشاركة إسرائيل في بطولة العالم للجمباز

رفضت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) طعونا تقدم بها الاتحاد الإسرائيلي للجمباز للسماح له بالمنافسة في بطولة العالم المقرر إقامتها في إندونيسيا الأسبوع القادم.

ولم تكتف "كاس" بهذا الرفض، بل أيضا رفضت طلب إسرائيل إجبار الاتحاد الدولي للجمباز على ضمان مشاركة إسرائيل، أو إلغاء أو نقل بطولة العالم للجمباز الفني، المقرر أن تنطلق منافستاها الأحد المقبل في جاكرتا.

وأعلنت الحكومة الإندونيسية الأسبوع الماضي أنها لن تمنح تأشيرات للاعبي الجمباز الإسرائيليين، في حين ذكرت كاس -التي تتخذ من سويسرا مقرا لها- اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الدولي للجمباز أكد أنه لا يملك أي سلطة على سياسات التأشيرات في إندونيسيا.

وفي رده على الخطوة التي اتخذتها إندونيسيا، لم يهدد الاتحاد الدولي للجمباز بسحب تنظيم البطولة من هناك، كما هو منصوص عليه في لائحة نظامه الأساسي في الحالات التي يرفض فيها البلد المضيف إصدار تأشيرات.

وكانت إسرائيل ترغب في إلغاء "إحاطة" الاتحاد الدولي للجمباز ببيان الحكومة، لكن محكمة التحكيم الرياضي رفضت ذلك أيضا اليوم الثلاثاء.

وجاء قرار إندونيسيا برفض منح التأشيرات بعد أن أثارت مشاركة إسرائيل المخطط لها معارضة شديدة في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، والتي لطالما كانت داعمة قوية للفلسطينيين.

وتعد إسرائيل من بين 86 دولة مسجلة للمنافسة في بطولة العالم، ويضم فريقها لاعبا حائزا على ذهبية أولمبياد طوكيو عام 2021 وبطل العالم المدافع عن اللقب، في منافسات الحركات الأرضية للرجال.

وأصبحت مشاركة إسرائيل في البطولة الآن موضع شك، رغم أن الاتحاد الإسرائيلي للجمباز أشار في يوليو/تموز الماضي إلى أنه تلقى تأكيدات من مسؤولين إندونيسيين بأنه سيكون موضع ترحيب في بطولة العالم، وهو ما يتعارض مع سياسة إندونيسيا الراسخة في رفض استضافة الوفود الرياضية الإسرائيلية في البطولات الكبرى.