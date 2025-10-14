رسالة على "لينكد إن" غيرت حياة لاعب منتخب الرأس الأخضر

لم تسر مشاركة روبرتو "بيكو" لوبيز مع منتخب الرأس الأخضر بالطريقة التقليدية، إذ تلقى اللاعب -الذي وُلد في أيرلندا- دعوة عبر موقع "لينكد إن" المهني، وهي طريقة يعتمد عليها الاتحاد في البحث عن اللاعبين المؤهلين.

ولعب بيكو لوبيز دورا بارزا في مساعدة الرأس الأخضر على التأهل لكأس العالم لأول مرة على الإطلاق.

وُلد قائد فريق شامروك روفرز في ضاحية كروملين في دبلن لأم أيرلندية وأب من الرأس الأخضر، وقبل 15 عاما مثّل منتخب جمهورية أيرلندا للشباب.

وعلى الرغم من عدم زيارة الرأس الأخضر مطلقا وقضاء كامل مسيرته في الدوري الأيرلندي فإنه تم اختيار "بيكو" في تشكيلة الرأس الأخضر لأول مرة في عام 2019.

طريقة خارجة عن المألوف

كانت طريقة دعوة اللاعب إلى منتخب "كاب فيردي" خارجة عن المألوف إلى حد ما، إذ قام أحد المكلفين في صلب المنتخب بالوصول إلى اللاعبين من أصول الرأس الأخضر المؤهلين لتمثيل الفريق.

لم يتصل الشخص المكلف عبر الوسائل التقليدية أو قناة اتصال من ناد إلى آخر، وبدلا من ذلك تلقى لوبيز رسالة على ملفه الشخصي على منصة "لينكد إن".

وقال اللاعب في بودكاست "كنت مصابا بجنون الارتياب قليلا، نشأت في منطقة كانت مليئة بالمكالمات المزعجة، فكنت حذرا أكثر من اللازم، لكنني في النهاية تغاضيت عن كبريائي، ولحسن الحظ تواصلت معه (المدرب السابق البرتغالي روي أغواش) في الوقت المناسب".

وعندما سافر لوبيز للانضمام إلى المنتخب بعد نحو شهر من التواصل الأول كان أكبر مخاوفه يتعلق بلغة التواصل، إذ إن اللغتين الأساسيتين في الرأس الأخضر هما البرتغالية والكريولية الرأس خضرية، وهو لا يتحدث أيا منهما.

وقال الدولي البالغ من العمر 33 عاما "كنت قلقا بشأن ذلك، لكن عندما وصلت إلى هناك كان الجميع رائعين، جاؤوا وتحدثوا معي، وأي شخص كان يتكلم الإنجليزية تحدّث معي بها وحاول مساعدتي قدر المستطاع".

ومنذ ظهوره لأول مرة أصبح لوبيز لاعبا منتظما في الرأس الأخضر، حيث شارك في كأس الأمم الأفريقية 2021، وكان له دور فعال في مسيرته الرائعة إلى ربع النهائي.

وأقر قلب الدفاع بأن رفع عدد مقاعد أفريقيا من 5 إلى 9 أفاد منتخب بلاده الذي بلغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 للمرة الأولى في تاريخها أمس الاثنين.

"مدرب رائع"

بنى المدرب بوبيشتا منذ 2020 فريقا منظما ومتماسكا يتميز بدفاع صلب ولاعبي وسط مهاريين ومهاجمين موهوبين تمكنوا من إسقاط غانا والتعادل مع مصر خلال مشوار المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2023.

ورغم فشل منتخبه في التأهل إلى نسخة هذا العام من كأس أمم أفريقيا في المغرب بعد أن أنهى التصفيات في ذيل مجموعته -التي ضمت مصر وبوتسوانا وموريتانيا- فإن الاتحاد جدد الثقة في المدرب لمواصلة المشروع.

وقال لوبيز عن مدربه "إنه مدرب رائع، وإنسان رائع، ويحظى بتقدير كبير جدا في الرأس الأخضر بفضل مهاراته في الإدارة والقيادة".

وقد يكون منتخب الرأس الأخضر تصدّر العناوين بفضل إنجاز التأهل إلى المونديال، لكن الأرخبيل الذي يضم 10 جزر يُعد وجهة سياحية عالمية.

وأصبحت الرأس الأخضر ثاني أصغر بلد من حيث عدد السكان يبلغ العرس العالمي في سابع محاولاتها.

وانضمت الرأس الأخضر إلى منتخبات المغرب والجزائر ومصر وتونس وغانا من قارة أفريقيا، على أن تتأهل معها 3 منتخبات أخرى على الأقل.

وتُعد الرأس الأخضر من أكثر الدول استقرارا سياسيا وديمقراطيا في أفريقيا رغم أن الهجرة تشكل جزءا أساسيا من هويتها وثقافتها مع وجود مجموعة كبيرة في الشتات (الولايات المتحدة والبرتغال وهولندا وفرنسا).

ويقول لوبيز لاعب فريق شامروك روفرز الأيرلندي "لا أعتقد أننا نقلل من شأننا، بل المشكلة أن الناس فقط لا يعرفوننا جيدا".

والآن، يمكن لسكان هذا الأرخبيل أن يتطلعوا إلى قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في واشنطن في 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وأن يحلموا بمواجهة أكبر المنتخبات العالمية العام المقبل.