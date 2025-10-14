رياضة|الدوري الإسباني|إسبانيا

تونكارا.. لامين جمال جديد في أكاديمية برشلونة

صورة للاعب برشلونة الصاعد Ebrima Tunkara- المصدر: ArsenKveFCB
إبريما تونكارا أحدث مواهب أكاديمية "لا ماسيا" التابعة لنادي برشلونة (مواقع التواصل)
Published On 14/10/2025
آخر تحديث: 09:40 (توقيت مكة)

يواصل برشلونة اكتشاف جواهره الجديدة داخل أكاديمية "لا ماسيا"، وهذه المرة الأنظار كلها تتجه نحو الشاب الإسباني من أصول غامبية إبريما تونكارا، الذي لا يتجاوز الـ15 من عمره، لكنه بات يُعامل داخل النادي الكتالوني كأحد أهم المواهب الصاعدة في كرة القدم الأوروبية.

من غامبيا إلى إسبانيا

ولد تونكارا في غامبيا وانتقل إلى إسبانيا مع عائلته عام 2017، وهناك اكتُشف بسرعة داخل فرق الفئات السنية لبرشلونة، إذ يتمتع بمهارات فنية عالية، وقدرة مدهشة على المراوغة، ولمسة أنيقة تميّزه عن أقرانه، ما جعله يتدرج بسرعة من فئة تحت 15 عاما إلى فريق تحت 19 عاما في سن مبكرة للغاية.

تألق محلي ودولي

في الوقت الحالي يتألق تونكارا مع فريق برشلونة تحت 19 عاما، حيث شارك في 3 مباريات وسجل هدفا واحدا، كما ظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا للشباب خلال مواجهة باريس سان جيرمان، وترك بصمته في دقائق معدودة بفضل مهارته وسرعته الفائقة.

وخلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، ارتدى تونكارا قميص منتخب إسبانيا تحت 17 عاما، وتألق بتسجيل 3 أهداف وتمريرة حاسمة في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا، مؤكدا أن موهبته لا تقتصر على أجواء الأكاديمية فقط، بل تمتد إلى المستوى الدولي أيضا.

نضج فني مبكر

يتميّز تونكارا بسرعة في اتخاذ القرار، وقدرة على تجاوز المدافعين بسهولة، وكأنه يلعب أمام لاعبين أصغر منه، في حين أنه غالبا يواجه خصوما يكبرونه بـ3 أو 4 سنوات وهذا النضج الفني والذهني جعل مدربي برشلونة يضعونه ضمن قائمة المواهب التي قد تصل إلى الفريق الأول خلال السنوات القادمة.

مشروع نجم جديد في برشلونة

في برشلونة، يرون أن لا شيء تغيّر في فلسفة النادي؛ فكما أنجبت "لا ماسيا" من قبل ميسي وإنييستا وبيدري، فهي اليوم تُخرج للعالم موهبة جديدة يُتوقع أن تكتب فصلا جديدا من الإبداع الكتالوني.

إبريما تونكارا ليس مجرد اسم جديد في الأكاديمية، بل مشروع نجم عالمي قد يسطع قريبا في سماء "الكامب نو"، ويعيد للأذهان زمن المواهب التي صنعت مجد برشلونة.

