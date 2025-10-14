أوغندي وإثيوبية يتألقان بماراثون شيكاغو والأفارقة يهيمنون

شهدت مدينة شيكاغو الأميركية، الأحد، سباقا تاريخيا في منافسات الماراثون، حيث خطف الأوغندي جاكوب كيبليمو والإثيوبية هاوي فيسا الأضواء بتحقيقهما انتصارات حاسمة في فئتي الرجال والسيدات، وسط حضور جماهيري كبير ومنافسة قوية من أبرز العدّائين العالميين.

كيبليمو.. رقم وطني جديد ومسيرة استثنائية

دخل كيبليمو، البالغ من العمر 24 عاما، السباق بقوة وظل على وتيرة قريبة من الرقم القياسي العالمي معظم فترات الماراثون، قبل أن يكتفي بإنهاء السباق بزمن شخصي هو الأسرع في مسيرته (2:02:23 ساعة).

هذا التوقيت منحه المركز الأول بفارق دقيقة و31 ثانية عن الكيني أموس كيبروتو، بطل لندن 2022، كما وضعه في المرتبة السابعة على قائمة أسرع العدّائين في تاريخ الماراثون، ومنحه رقما وطنيا جديدا لأوغندا.

وجاء الكيني أليكس ماساي في المركز الثالث بزمن 2:04:37، بينما حل الأميركي كونر مانتز رابعا محققا رقما قياسيا وطنيا جديدا بلغ 2:04:43، متجاوزا الرقم الذي صمد منذ عام 2002 باسم خالد خانوشي.

ويواصل كيبليمو موسمه المذهل، إذ سبق أن حطم الرقم العالمي لنصف الماراثون مطلع العام الجاري، ليصبح أول عدّاء ينزل تحت حاجز 57 دقيقة، كما نال ميداليات أولمبية وعالمية في سباقات 10 آلاف متر.

فيسا.. أول لقب كبير وهيمنة إثيوبية

أما في سباق السيدات، فقد فرضت الإثيوبية هاوي فيسا (26 عاما) سيطرتها المطلقة، لتفوز بزمن 2:14:56 ساعة، محققة أول لقب لها في سلسلة الماراثونات الكبرى.

وحلت مواطنتها ميغرتو أليمو ثانية بفارق دقيقتين و22 ثانية، في حين أكملت التنزانية ماغدالينا شاوري منصة التتويج بحلولها ثالثة بزمن 2:18:03.

توقيت فيسا جعلها خامس أسرع عدّاءة في تاريخ ماراثون شيكاغو، في إنجاز يعكس استمرار الهيمنة الإثيوبية على سباقات المسافات الطويلة.