3 أشقاء يلعبون لفريق واحد

ذكرت شبكة "سي إس بي إن" اليوم الاثنين أن نادي ميلووكي باكس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين حصل على خدمات اللاعب أليكس أنتيتوكونمبو.

وبانضمام أليكس إلى شقيقيه الأكبر سنا يانيس وثاناسيس، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ دوري السلة الأميركي للمحترفين التي ينشط فيها 3 أشقاء في نفس الفريق.

ولعب أليكس (24 عاما) لفترات في مسابقات أخرى بين عامي 2021 و2024 لكنه لم يشارك قط في أي مباراة بالموسم الاعتيادي لدوري السلة الأميركي للمحترفين. وكان يلعب في الخارج، وكان آخرها مع فريق أريس في بلده الأصلي اليونان.

واختير يانيس (30 عاما) 9 مرات لمباراة كل النجوم وحصل مرتين على جائزة أفضل لاعب في الدوري، ويدخل موسمه الـ13 مع باكس.

وقاد ميلووكي للفوز باللقب في موسم 2021/2020.

ويلعب ثاناسيس (33 عاما) مع ميلووكي باكس منذ موسم 2020/2019، وكان أيضا ضمن الفريق الفائز باللقب.

أما شقيقهم الرابع، كوستاس أنتيتوكونمبو (27 عاما) فقد لعب أجزاء من 3 مواسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين مع دالاس مافريكس (2019/2018) ولوس أنجلوس ليكرز (2021/2019).