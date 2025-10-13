13 لاعبا مصابا من ريال مدريد وبرشلونة قبل الكلاسيكو

يعاني قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة من أزمة إصابات طالت عددا من لاعبيه وذلك قبل نحو أسبوعين من موعد كلاسيكو الليغا.

ويستضيف ريال مدريد غريمه برشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو الأحد 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في قمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

وزاد عدد اللاعبين المصابين في الفريقين خلال الأيام القليلة الماضية، مما دفعهم للخروج من معسكر منتخباتهم الوطنية التي تخوض غمار التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني فرانكو ماستانتونو من ريال مدريد والإسباني داني أولمو من برشلونة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن عدد الإصابات لدى الفريقين أثار قلق الجهازين الفنيين حول جاهزية نجومهم الأساسيين، مشيرة إلى أن أمام الفريقين نحو أسبوعين فقط لتحديد موقف أولئك اللاعبين من المشاركة في الكلاسيكو من عدمه.

واستعرضت الحالة البدنية لـ13 لاعبا مصابا من الفريقين، بواقع 6 من ريال مدريد و7 من برشلونة.

الوضع الحالي لمُصابي ريال مدريد:

كيليان مبابي: قرر الطاقم الطبي لمنتخب فرنسا إعادته إلى مدريد بعد تعرضه لإصابة في كاحله الأيمن خلال المباراة ضد أذربيجان ليغيب عن مواجهة آيسلندا، علما بأن اللاعب تعرّض لضربة في نفس الكاحل خلال مباراة الريال وفياريال في الليغا بالجولة الماضية، لكن المؤشرات تدعم وجوده مع النادي الملكي بعد فترة التوقف الدولي. فرانكو ماستانتونو: سمح المنتخب الأرجنتيني للاعب بالعودة إلى مدريد بسبب إجهاد عضلي في الفخذ الأيسر، فيما تؤكد الصحيفة أن الإصابة ليست خطيرة. دين هويسن: لم يلتحق مدافع ريال مدريد بمعسكر المنتخب الإسباني بعد أن أظهرت الفحوص الطبية أواخر الأسبوع الماضي معاناته من إصابة عضلية. داني كارفاخال: تعرّض لإصابة في عضلة الساق خلال ديربي مدريد أمام أتلتيكو يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الحالي. ترينت ألكسندر-أرنولد: أُصيب الظهير الإنجليزي في العضلة الخلفية للفخذ خلال مباراة ريال مدريد وأولمبيك مارسيليا يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي في دوري أبطال أوروبا، كان من المتوقع غيابه من 6 إلى 8 أسابيع مما يجعل لحاقه بالكلاسيكو صعبا، لكن اللاعب يبذل جهدا للحاق بالمباراة. فيرلاند ميندي: لم يظهر الفرنسي مع ريال مدريد منذ يوم 26 أبريل/نيسان الماضي بعد إصابته العضلية في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة، ما زال اللاعب يتدرب منفردا ولم يتحدد بعد موعد عودته. وعليه، من المستحيل مشاركته في الكلاسيكو.

الوضع الحالي لمُصابي برشلونة:

لامين جمال: شعر بآلام في منطقة العانة خلال مشاركته الأخيرة مع منتخب إسبانيا في سبتمبر/أيلول الماضي غاب على إثرها عن برشلونة عدة مباريات، ثم شارك نصف ساعة أمام ريال سوسيداد ولعب مباراة كاملة أمام باريس سان جيرمان لتتجدد آلامه، ويسعى النادي الكتالوني حاليا لتجهيزه للكلاسيكو. داني أولمو: لم يتمكن من إكمال الحصة التدريبية لمنتخب إسبانيا يوم الجمعة الماضي بسبب إصابة عضلية في ربلة الساق، ومن المقرر أن يخضع اللاعب غدا الاثنين لفحوص جديدة لتحديد مدة غيابه وسط شكوك حول مشاركته في الكلاسيكو. فيرمين لوبيز: عاد إلى التدريبات الجزئية بعد إصابته أمام خيتافي يوم 21 سبتمبر/أيلول في عضلة الحوض اليسرى، ومن المتوقع أن يكون متاحا للفريق بعد التوقف الدولي. خوان غارسيا: أُصيب في آخر دقيقة من مباراة برشلونة وريال أوفييدو ليخضع يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي لجراحة بسبب تمزق في الغضروف الداخلي للركبة اليسرى، ليحدد الأطباء مدة غيابه المتوقعة من 4 إلى 6 أسابيع، وعليه ترجح الصحيفة عدم جاهزيته لخوض الكلاسيكو. رافينيا: أنهى البرازيلي مباراة أوفييدو وهو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية وقدّر الأطباء مدة غيابه بـ3 أسابيع، وتنتهي فترة تعافيه قبل الكلاسيكو بيومين فقط، لذا موقفه غير محسوم وفق "موندو ديبورتيفو". غافي: يغيب عن الملاعب من 4 إلى 5 أشهر بعد خضوعه لعملية بالمنظار في الركبة اليمنى وهي الإصابة الخطيرة الثانية في نفس المفصل مما يعني غيابه عن الفريق حتى العام القادم. مارك أندريه تير شتيغن: رغم دخوله المراحل الأخيرة من التعافي بعد العملية الجراحية التي أجراها في يوليو/تموز الفائت لعلاج مشاكل في أسفل الظهر لكنه لن يكون جاهزا للعب قبل يناير/كانون الثاني 2026.