يويفا يغير نظام دوري أبطال أوروبا ويميز البطل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن بطل دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027 سيحظى بميزة كبيرة وأمسية خاصة بملعبه في نسخة 2027-2028.

وقال يويفا، اليوم الاثنين، إن دوري الأبطال 2027-2028 سيبدأ بمباراة كبيرة لحامل اللقب على ملعبه وهي المرة الأولى التي تفتتح فيها المسابقة بمباراة مميزة واحدة.

وفي الوقت الحالي، تبدأ مرحلة الدوري من المسابقة بمباريات الجولة الأولى موزعة بالتساوي على 3 أيام لكن التغيير يعني أن مباراة واحدة فقط ستقام في أول يوم ثلاثاء مما يمنح حامل اللقب أكبر قدر من التغطية الإعلامية.

وستقام بقية المباريات بعد ذلك يومي الأربعاء والخميس.

وتسير هذه الخطوة على نهج دوري كرة القدم الأميركية (إن إف إل). ومنذ عام 2004 يستهل حامل اللقب عادة الموسم التالي بمباراة على أرضه تكون تقليديا ليلة الخميس وتسبق انطلاق مباريات الأسبوع الافتتاحي.